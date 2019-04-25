Экономика

Капитализация Microsoft впервые превысила $1 трлнИнтерфакс вчера в 10:22

Акции Microsoft Corporation, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения, резко дорожают в четверг, при этом в начале торгов капитализация компании впервые в ее истории превышала $1 трлн. К 17:05 по московскому времени цена бумаг Microsoft поднимается на 4,1%, до $130,08 за акцию.
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WSJ: капитализация Microsoft одномоментно превысила $1 трлн

ТАССвчера в 11:48

Microsoft ненадолго достигла капитализации в $1 трлн на хорошем квартальном отчете

ПРАЙМ24 апреля в 22:20

Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн

Ведомостивчера в 10:50

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Интерфаксвчера в 10:22

Капитализация Microsoft впервые превысила триллион долларов

Говорит Москвавчера в 11:12

Капитализация Microsoft на несколько минут превысила $1 трлн

РБКвчера в 07:25

Рыночная капитализация Microsoft достигла $1 трлн

Коммерсантъвчера в 11:20
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Происшествия

В Венесуэле погиб генерал нацгвардии при крушении вертолета

Обновлено вчера в 22:44
Политика

Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину

Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

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Обновлено вчера в 13:54
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка

Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка «Холдинвестбанк», зарегистрированного в Московской области.
Обновлено в 01:14
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено вчера в 19:38
Политика

Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США

Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
Обновлено вчера в 15:50
Музыка

Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами

Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
Обновлено вчера в 21:57
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Дочь российской актрисы Ирины Сенотовой собирает деньги на лечение матери. Известная актриса сыграла много ролей в фильмах и телесериалах.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска

Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
Обновлено вчера в 22:36
Религия

Православные отмечают Великую пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено вчера в 08:28
Наука

Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено 24 апреля в 08:54
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие

Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам

Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено 24 апреля в 04:38
Экономика

Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании

Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»

Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено 24 апреля в 09:25
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Хоккей

Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира

Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Политика

Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке

Церемония возложения венка к мемориалу «Боевой славы Тихоокеанского флота» во Владивостоке все же состоялась несмотря на то, что ранее организаторы заявляли об отмене этого мероприятия.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

В школе в Башкирии 14 человек пострадали от распыления газа

Обновлено вчера в 06:27
Путешествия

В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019

Средняя стоимость отдыха с человека в нынешнем курортном сезоне составит 2,8 тысячи рублей в день, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено вчера в 20:49
Энергетика

Росстат: стоимость бензина в России за неделю не изменилась

Цены на бензин в России за неделю по 22 апреля остались на прежнем уровне. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма

"Евразийский экономический союз стремится к самому широкому взаимодействию со всеми заинтересованными странами и объединениями, в первую очередь с Китаем", - сказал президент России.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Шесть красноярских кадетов госпитализированы с признаками инфекции

"В настоящее время в стационаре находится шесть детей в возрасте от 12 до 13 лет, доставлены с признаками инфекции, у них взяты анализы, диагноз выясняют специалисты", - сказал сотрудник пресс-службы.
Обновлено в 00:11
Спорт

Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено вчера в 04:33
Общество

Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 33 года

Обновлено вчера в 20:50
Политика

Путин впервые прокомментировал итоги выборов президента Украины

Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги выборов на Украине, назвав их полным провалом политики действующего президента украинского государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:57
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