Экономика
Капитализация Microsoft впервые превысила $1 трлнИнтерфакс вчера в 10:22
Акции Microsoft Corporation, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения, резко дорожают в четверг, при этом в начале торгов капитализация компании впервые в ее истории превышала $1 трлн. К 17:05 по московскому времени цена бумаг Microsoft поднимается на 4,1%, до $130,08 за акцию.
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Microsoft ненадолго достигла капитализации в $1 трлн на хорошем квартальном отчете
ПРАЙМ24 апреля в 22:20
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Происшествия
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Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
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Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
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Музыка
Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами
Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
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Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска
Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
Обновлено вчера в 22:36
Религия
Православные отмечают Великую пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено вчера в 08:28
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено 24 апреля в 08:54
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие
Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам
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Обновлено 24 апреля в 04:38
Экономика
Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании
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Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»
Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено 24 апреля в 09:25
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Хоккей
Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира
Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Политика
Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке
Церемония возложения венка к мемориалу «Боевой славы Тихоокеанского флота» во Владивостоке все же состоялась несмотря на то, что ранее организаторы заявляли об отмене этого мероприятия.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В школе в Башкирии 14 человек пострадали от распыления газа
Обновлено вчера в 06:27
Путешествия
В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019
Средняя стоимость отдыха с человека в нынешнем курортном сезоне составит 2,8 тысячи рублей в день, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено вчера в 20:49
Энергетика
Росстат: стоимость бензина в России за неделю не изменилась
Цены на бензин в России за неделю по 22 апреля остались на прежнем уровне. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма
"Евразийский экономический союз стремится к самому широкому взаимодействию со всеми заинтересованными странами и объединениями, в первую очередь с Китаем", - сказал президент России.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Шесть красноярских кадетов госпитализированы с признаками инфекции
"В настоящее время в стационаре находится шесть детей в возрасте от 12 до 13 лет, доставлены с признаками инфекции, у них взяты анализы, диагноз выясняют специалисты", - сказал сотрудник пресс-службы.
Обновлено в 00:11
Спорт
Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено вчера в 04:33
Общество
Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 33 года
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Путин впервые прокомментировал итоги выборов президента Украины
Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги выборов на Украине, назвав их полным провалом политики действующего президента украинского государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:57