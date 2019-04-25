Капитализация Microsoft впервые превысила $1 трлнИнтерфакс вчера в 10:22

Акции Microsoft Corporation, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения, резко дорожают в четверг, при этом в начале торгов капитализация компании впервые в ее истории превышала $1 трлн. К 17:05 по московскому времени цена бумаг Microsoft поднимается на 4,1%, до $130,08 за акцию.

Политика Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.

Политика Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Политика Макрон предложил сократить Шенгенскую зону Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".

Экономика ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка «Холдинвестбанк», зарегистрированного в Московской области.

Политика Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Общество Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.

Политика Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.

Шоу-бизнес Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию Дочь российской актрисы Ирины Сенотовой собирает деньги на лечение матери. Известная актриса сыграла много ролей в фильмах и телесериалах.

Происшествия Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.

Религия Православные отмечают Великую пятницу Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.

Наука Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.

Политика Украина остановила транзит российской нефти Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Экономика Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании.

Хоккей Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.

Политика Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке Церемония возложения венка к мемориалу «Боевой славы Тихоокеанского флота» во Владивостоке все же состоялась несмотря на то, что ранее организаторы заявляли об отмене этого мероприятия.

Путешествия В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019 Средняя стоимость отдыха с человека в нынешнем курортном сезоне составит 2,8 тысячи рублей в день, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Энергетика Росстат: стоимость бензина в России за неделю не изменилась Цены на бензин в России за неделю по 22 апреля остались на прежнем уровне. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.

Политика Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма "Евразийский экономический союз стремится к самому широкому взаимодействию со всеми заинтересованными странами и объединениями, в первую очередь с Китаем", - сказал президент России.

Политика Савченко сравнила тюрьмы России и Украины Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".

Происшествия Шесть красноярских кадетов госпитализированы с признаками инфекции "В настоящее время в стационаре находится шесть детей в возрасте от 12 до 13 лет, доставлены с признаками инфекции, у них взяты анализы, диагноз выясняют специалисты", - сказал сотрудник пресс-службы.

Спорт Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).