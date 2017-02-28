Финансы
Капитализация «Газпрома» впервые с 2008 года превысила 6 трлн рублейКоммерсантъ 04:11
Акции российской компании «Газпром» превысили максимальную отметку с 2008 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10:10, они поднимались в цене до 254,45 руб. Капитализация при этом превысила 6 трлн рублей.
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Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
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Экономика
Путин поручил повысить детские пособия к 2020 году
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству повысить выплаты на детей возрастом от полутора до трех лет к 1 января 2020 года.
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Космос
Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса
Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено вчера в 13:14
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Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
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Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
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Возле Станицы Луганской загорелся заминированный лес
Сотрудники ГСЧС не тушат пожар, поскольку территория находится практически в зоне военного конфликта с Донбассом и лес заминирован.
Обновлено в 02:37
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Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов
Предполагается, что первые паспорта нового образца начнут выдавать в тестовом режиме в середине 2020 года, а полный переход на электронные удостоверения планируется закончить к концу 2028 года.
Обновлено вчера в 08:53
Общество
Минсельхоз не планирует ограничивать сбор грибов и ягод
Ранее Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которым предлагается определить ведомство уполномоченным федеральным органом по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и лекарственных растений.
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Общество
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Обновлено в 03:29
Кино
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Пользователи соцсетей рассмотрели, что на дореволюционной Красной площади Кремль соседствует с мавзолеем Владимира Ленина, построенным только в 1930 году.
Обновлено в 03:26
Политика
Путин уволил главу МВД по Чувашии и еще двух генералов
От занимаемых должностей освобождены начальник Сибирского юридического института МВД РФ генерал-майор полиции Медведев Игорь Анатольевич; министр внутренних дел по Чувашской Республике Неяскин Сергей Дмитриевич; начальник Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний Скопинцев Николай Анатольевич.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
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Мособлдума приняла закон, согласно которому проживающим в регионе пенсионерам будут предоставляться подарочные наборы на 80-летие, 85-летие и последующие юбилейные даты.
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Зеленский поблагодарил власти Канады за «мощные санкции» против России
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с членами канадского парламента отметил позицию Канады по внедрению «мощных санкций» против России, сообщает пресс-служба офиса президента.
Обновлено вчера в 18:56
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Назван самый бодрящий растворимый кофе
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МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
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Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin, сообщили в пресс-службе клуба.
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Происшествия
На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
Три человека госпитализированы, ещё один погиб в результате ДТП с участием рейсового автобуса, въехавшего в Петропавловске-Камчатском в группу людей на остановке, по предварительным данным, речь идет о несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
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