Финансы
Капитализация «Газпрома» превысила 6 трлн рублей впервые с 2008 годаВести.Финанс 06:35
Капитализация "Газпрома" на Московской бирже достигла 3 июня 5,234 трлн руб. против 5,232 трлн руб. капитализации Сбербанка (с учетом привилегированных акций). Сегодня 4 июля к 13:30 мск капитализация Сбербанка составила 5,214 трлн руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Гаджеты
Philips S260: недорогой смартфон на базе Android 8.1 Go
Обновлено в 11:18
Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Общество
СК придумал «воздушных маршалов» для борьбы с авиадебоширами
На авиарейсах стоит ввести институт «воздушных маршалов» для борьбы с хулиганами в самолетах, заявил глава столичного управления на транспорте СК Сергей Вазюлин на YouTube-канале ведомства.
Обновлено в 10:24
Политика
Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии
МИД РФ выразил протест Японии из-за обозначения Южных Курил как японской территории в материалах прошедшего саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 09:40
Политика
Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним конфликтом
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом, к которому Россия не имеет отношения.
Обновлено в 11:07
Музыка
В Ярославле рабочие завода зачитали рэп против американских санкций
Рабочие ПАО "Автодизель" (входит в "Группу ГАЗ") спели песню в стиле рэп и сняли видеоклип, в котором они выступают против американских санкций и заявляют, что хотят быть уверенными в завтрашнем дне, они рассчитывают, что в США их услышат, рассказал РИА Новости работник завода и автор идеи Илья Бондаренко.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Политика
Матвиенко рассчитывает на продление программы маткапитала до 2025 года
Решение о продлении срока действия закона о материнском капитале может быть принято до конца этого года, полагает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Пугачева впервые вышла в свет после скандала на вокзале
Папарацци засняли ее иномарку, подъехавшую по перрону Рижского вокзала к двери вагона поезда «Москва-Рига».
Обновлено в 04:39
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Кино
Том Холланд допустил, что Человек-паук может стать геем
Обновлено в 11:58
Политика
Минтранс предложил Чехии отложить вопрос о перелетах до осени
Минтранс предложил властям Чехии перенести окончательное решение связанных с взаимным авиасообщением проблем на сентябрь — конец летнего сезона.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Врачи подготовили проект поправок в УК, защищающий их от нападений
Эксперты НМП готовы совместно с депутатами Государственной Думы внести изменения и доработать законопроект, чтобы предлагаемые формулировки проекта наиболее полно отвечали идее защиты медицинских работников от нападений.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Российские полицейские воровали деньги с банковских карт задержанных
В Саратове суд приговорил к условным срокам двух бывших полицейских, похищавших средства с банковских карт задержанных.
Обновлено в 11:26
Политика
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом
Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.
Обновлено в 08:42
Общество
МЧС Москвы продлило экстренное предупреждение из-за сильного ветра
Столичное МЧС продлило действие экстренного предупреждения о сильном ветре в Москве, распространенного утром, до конца суток.
Обновлено в 09:56
Спорт
Российские баскетболистки вылетели с чемпионата Европы
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата самолета-разведчика США над Крымом
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в среду, 3 июля, над Крымом проводили разведку стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon.
Обновлено в 11:28
Политика
Путин озвучил Зеленскому условия переговоров России и Украины
Президент России Владимир Путин в беседе с итальянскими журналистами накануне своего официального визита на Апеннины озвучил главные условия для налаживания конструктивного диалога с Украиной.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 09:08
Футбол
«Ювентус» объявил о возвращении Буффона
Обновлено в 10:39
Технологии
Технология VisionLabs сохранила первое место в международном исследовании NIST
VisionLabs, (входит в экосистему Сбербанка) второй раз подряд завоевала первое место в тестировании алгоритмов распознавания лиц Национального института стандартов и технологий США (NIST).
Обновлено в 11:20
Общество
Шнуров в стихах высмеял Скворцову за отказ от SSJ100
Музвкант Сергей Шнуров в стихах ответил на слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая назвала французский самолет Falcon 7X предпочтительнее российского SSJ100.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублей
В Следственном комитете России заявили, что ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха превысил 2 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23