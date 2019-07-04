Финансы

Капитализация «Газпрома» впервые с 2008 года превысила 6 трлн рублейКоммерсантъ 04:11

Акции российской компании «Газпром» превысили максимальную отметку с 2008 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10:10, они поднимались в цене до 254,45 руб. Капитализация при этом превысила 6 трлн руб.
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Капитализация «Газпрома» впервые за 11 лет превысила 6 трлн руб

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Капитализация «Газпрома» впервые с 2008 года превысила 6 трлн рублей

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Капитализация «Газпрома» превысила 6 трлн рублей

News.ru04:02

Капитализация «Газпрома» превысила 6 трлн руб. Это максимум с 2008 года

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Капитализация «Газпрома» превысила 6 трлн рублей

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Капитализация «Газпрома» превысила 6 трлн рублей впервые с лета 2008 года

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