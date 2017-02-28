Финансы
Капитализация «Газпрома» впервые с 2008 года превысила 6 трлн рублейКоммерсантъ 04:11
Акции российской компании «Газпром» превысили максимальную отметку с 2008 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10:10, они поднимались в цене до 254,45 руб. Капитализация при этом превысила 6 трлн руб.
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