Финансы
Капитализация «Газпрома» превысила 6 трлн рублей впервые с 2008 годаВести.Финанс 06:35
Капитализация "Газпрома" на Московской бирже достигла 3 июня 5,234 трлн руб. против 5,232 трлн руб. капитализации Сбербанка (с учетом привилегированных акций). Сегодня 4 июля к 13:30 мск капитализация Сбербанка составила 5,214 трлн руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза
В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».
Обновлено в 09:26
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Общество
СК придумал «воздушных маршалов» для борьбы с авиадебоширами
На авиарейсах стоит ввести институт «воздушных маршалов» для борьбы с хулиганами в самолетах, заявил глава столичного управления на транспорте СК Сергей Вазюлин на YouTube-канале ведомства.
Обновлено в 10:24
Общество
За смартфоны без российского ПО могут штрафовать
Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.
Обновлено в 10:14
Здоровье
Эксперты рассказали, чем опасны старые подушки и одеяла
Специалисты рассказали, что в подушках, матрацах и одеялах часто размножаются грибки, бактерии и перьевые клещи, пишет Planet Today.
Обновлено в 09:16
Политика
Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом Кончаловского
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело.
Обновлено в 09:28
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Политика
Кабмин не поддержал законопроект о смягчении муниципального фильтра
Правительство страны не поддержало законопроект о снижении порога на выборах глав субъектов РФ до 5% подписей муниципальных депутатов.
Обновлено в 09:42
Политика
Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 09:08
Общество
В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум
В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagtam.
Обновлено в 10:35
Кино
Том Холланд высказался по поводу ориентации Человека-паука
Звезда "Человека-паука: вдали от дома" сказал, что в следующем фильме будет не против идентифицировать своего персонажа как гея.
Обновлено в 06:40
Политика
Киев арестовал «свидетеля» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
Еще в понедельник, 1 июля, журналист в Сети сообщил, что бойца ДНР накачали психотропными веществами и тайно вывезли из Республики для подготовки с его помощью провокации против России в деле гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 09:59
Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Энергетика
Эксперт считает необоснованной панику вокруг роста цен на топливо
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что за первую половину года рост цен на бензин составил 2,3%, а на дизельное топливо - 0,5%, и это значительно ниже уровня инфляции.
Обновлено в 07:30
Политика
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом
Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.
Обновлено в 08:42
Здоровье
Голикова: Наблюдается катастрофическая убыль населения
По данным вице-премьера, за четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.
Обновлено 02 июля в 22:26
Политика
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
"Наверное, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах", — отметила спикер. По словам Матвиенко, для мобильных нет условий хранения.
Обновлено в 10:24
Здоровье
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
В настоящему времени ситуация крайне плоха в 13 регионах, где за последние три года более 1% жителей оказались заражены вирусом иммунодефицита человека.
Обновлено вчера в 03:34
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян вновь вышла в свет в полупрозрачной одежде
38-летняя телезвезда и предпринимательница вышла на ужин в полупрозрачном облегающем мини-платье фиолетового цвета с одним рукавом.
Обновлено в 04:14
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11
Общество
Один из самых дорогих особняков строится в Подмосковье
Обновлено в 07:15
Авто
Назвали сроки появления обновленного Chery Tiggo 4 в России
Обновленный кроссовер Chery Tiggo 4 приедет в Россию в августе 2019 года.
Обновлено в 05:22
Политика
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено в 02:57
Авто
Российский авторынок в июне снизился на 3%
Обновлено в 06:40
Политика
Минтранс РФ предложил Чехии перенести решение по полетам на осень
Минтранс РФ предложил властям Чехии отложить рассмотрение спорных вопросов в области авиасообщения на сентябрь.
Обновлено в 09:24
Наука
Мозг современного человека увидел в рисунках палеолита объекты
Французские ученые выяснили, что при визуальной обработке петроглифов, относящихся к эпохе палеолита, в зрительной коре головного мозга современного человека активируются те же области, которые отвечают за обработку объектов: сама активность проходит по вентральному пути.
Обновлено в 08:27
Здоровье
Медики рассказали, чем опасен сон рядом с кошкой
Спать в одной постели с кошкой опасно для здоровья, считают медики.
Обновлено в 10:26
Здоровье
В Калининграде повара суши-бара болели сальмонеллезом
Обновлено в 10:31
Общество
Медведев анонсировал плавный переход на электронные трудовые книжки
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Минтруде планировали, что в 2020 году треть россиян получат электронные трудовые книжки.
Обновлено в 09:15