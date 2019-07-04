Финансы
Капитализация «Газпрома» превысила 6 трлн рублейВедомости 04:44
Капитализация «Газпрома» превысила 6 трлн руб. и продолжает увеличиваться, акции обновили максимум с августа 2008 г. По состоянию на 11.39 мск капитализация газового гиганта – 6,041 трлн руб. (данные Московской биржи).
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Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
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Обновлено в 01:47
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Власти Флориды призвали жителей убивать игуан
Зеленые игуаны были впервые замечены во Флориде в 1960-х годах.
Обновлено в 09:05
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Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
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Политика
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Обновлено в 04:57
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Один из самых дорогих особняков строится в Подмосковье
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По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
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Власти Москвы в течение пяти лет планируют построить около миллиона квадратных метров новых медицинских корпусов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Экономика
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Обновлено в 06:21