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Капитализация Apple сократилась из-за ухода главного дизайнераRuNews24.ru вчера в 16:20

Как информируют специализированные издания, акции американской корпорации Apple на бирже Nasdaq упали в цене на 1,54%. Кроме того, добавляется, что капитализация компании сократилась на девять миллиардов долларов.
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Капитализация Apple снизилась на $9 млрд на новостях о предстоящем уходе главного дизайнера

Акции Apple на Nasdaq в четверг после закрытия торгов подешевели на 1,5%, а капитализация компании сократилась на $9 млрд — до $919,02 млрд. Так рынок отреагировал на новости о том, что компанию собирается покинуть главный дизайнер Джонатан Айв, отвечавший за все дизайнерские решения.
Forbesвчера в 06:41

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Акции компании Apple упали в цене после сообщений об уходе главного дизайнера Джонатана Айва

Эхо Москвывчера в 12:31

Капитализация Apple снизилась на $9 млрд на новостях о предстоящем уходе главного дизайнера

Forbesвчера в 06:41

Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларов

Lenta.ruвчера в 10:53

Капитализация Apple снизилась на $9 млрд на фоне ухода главного дизайнера

Коммерсантъвчера в 09:05

Ушла эпоха. Акции Apple подешевели после новостей об увольнении главного дизайнера

Фонтанка.Рувчера в 08:08

Новость об уходе главного дизайнера стоила Apple $9 млрд

Ведомостивчера в 07:57

Акции Apple упали после сообщений об уходе создателя дизайна iPad и iMac

РБКвчера в 12:05
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Джонатан Айв
Американский дизайнер
Англо-американский дизайнер, главный директор по дизайну компании Apple. Известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro, iPod, iPhone, iPad.
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