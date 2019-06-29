Гаджеты
Капитализация Apple сократилась из-за ухода главного дизайнераRuNews24.ru вчера в 16:20
Как информируют специализированные издания, акции американской корпорации Apple на бирже Nasdaq упали в цене на 1,54%. Кроме того, добавляется, что капитализация компании сократилась на девять миллиардов долларов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Акции Apple на Nasdaq в четверг после закрытия торгов подешевели на 1,5%, а капитализация компании сократилась на $9 млрд — до $919,02 млрд. Так рынок отреагировал на новости о том, что компанию собирается покинуть главный дизайнер Джонатан Айв, отвечавший за все дизайнерские решения.Forbesвчера в 06:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Акции компании Apple упали в цене после сообщений об уходе главного дизайнера Джонатана Айва
Эхо Москвывчера в 12:31
Ушла эпоха. Акции Apple подешевели после новостей об увольнении главного дизайнера
Фонтанка.Рувчера в 08:08
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Обновлено в 14:30
Хоккей
Генменеджер «Флориды» рассказал, что предложили Панарину и Бобровскому
Генеральный менеджер хоккейного клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон поделился подробностями переговоров с российскими хоккеистами Сергеем Бобровским и Артемием Панариным.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Подросток умер после вечеринки в Подмосковье
В Московской области подросток скончался после вечеринки с друзьями.
Обновлено в 13:44
Наука
На Кипре обнаружили древний затонувший корабль с амфорами
Затонувший римский корабль с амфорами обнаружили на юге Кипра. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:09
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 16:27
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
Обновлено в 17:37
Происшествия
Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде
Служебная проверка проводится в отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина, задержанного во Владимирской области за езду в нетрезвом виде, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.
Обновлено в 12:14
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20
Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о своём сыне
Телеведущий Андрей Малахов похвастался достижениями своего маленького сына Александра.
Обновлено в 18:06
Здоровье
Как навсегда избавиться от папиллом-«висюлек»?
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": – Папилломы появляются чаще всего у людей с ослабленной иммунной системой (перенёсших инфекционные заболевания, злоупотребляющих алкоголем, беспорядочными половыми контактами и т.д.).
Обновлено в 18:02
Спорт
Арина Аверина выиграла золото в многоборье на чемпионате России
Арина Аверина стала победительницей многоборья в индивидуальной программе на чемпионате России по художественной гимнастике.
Обновлено в 13:18
Музыка
Алибасов приглашает трансгендеров в новый состав «На-На»
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
Обновлено в 18:54
Армия и оружие
Украина получит от Франции 20 патрульных катеров
Франция намерена передать морской охране Госпогранслужбы Украины 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.
Обновлено в 19:09
Технологии
Выбрать собаку оказалось даже сложнее, чем жену
Как оказалось, идеальный образ собаки, который создают себе будущие хозяева, далеко не всегда совпадает с тем реальным животным, которое они в итоге увозят с собой.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера
Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 11:57
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес
Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг
Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
Обновлено в 14:45
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Общество
Япония официально покидает IWC и начинает коммерческий лов китов
Япония официально покидает Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) в воскресенье и прекращает лов китов в Антарктике и северной части Тихого океана в научных целях.
Обновлено в 17:30
Политика
Трамп разыграл саудовского принца на G20
Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.
Обновлено в 19:36
Футбол
«Лечче» подписал хавбека сборной Украины Шахова
Пресс-служба «Лечче» объявила о подписании контракта с полузащитником сборной Украины Евгением Шаховым.
Обновлено в 08:47
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Транспорт
В Москве в ночь на 30 июня перекроют центральные улицы
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Здоровье
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
Обновлено в 07:20