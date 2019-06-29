Капитализация Apple сократилась из-за ухода главного дизайнераRuNews24.ru вчера в 16:20

Акции Apple на Nasdaq в четверг после закрытия торгов подешевели на 1,5%, а капитализация компании сократилась на $9 млрд — до $919,02 млрд. Так рынок отреагировал на новости о том, что компанию собирается покинуть главный дизайнер Джонатан Айв, отвечавший за все дизайнерские решения.

с чего всё началось

Как информируют специализированные издания, акции американской корпорации Apple на бирже Nasdaq упали в цене на 1,54%. Кроме того, добавляется, что капитализация компании сократилась на девять миллиардов долларов.

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