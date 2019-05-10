Футбол

Капелло составил сборную из своих бывших игроковМатч ТВ 10:08

Итальянский тренер Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых он ранее тренировал.
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Капелло составил сборную из своих бывших игроков

Матч ТВ10:08

Капелло составил сборную из игроков, которых ему довелось тренировать

Чемпионат05:23

Капелло составил команду лучших игроков, с которыми он работал

Sport24.ru04:19

Капелло не включил россиян в символическую сборную лучших игроков

Газета.Ru04:31

Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал

Soccer.ru04:44

Капелло назвал сборную своих лучших игроков. Российские футболисты в нее не попали

Спорт-Экспресс04:03

Капелло назвал сборную своих лучших игроков. В ней не нашлось места российским футболистам

Sport.ru04:43
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Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

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Происшествия

Прощание с Доренко пройдет на Троекуровском кладбище 12 мая

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Происшествия

Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца

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Общество

Прощание с композитором Крылатовым пройдет 11 мая

Прощание с композитором Евгением Крылатовым состоится 11 мая в Московском доме композиторов.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Культура

Скончался известный комик Фредди Старр

Британский комик, актер, пародист и певец Фредди Старр умер в Испании в возрасте 76 лет.
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Происшествия

На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом

10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
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Общество

Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»

Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм "Памяти Сергея Доренко", об этом в пятницу сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба телеканала.
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Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России дизельных кроссоверов

Обновлено в 01:21
Авто

В России продажи Mercedes-Maybach S-Class упали на 38%

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Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Норвежская туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах

Вернувшаяся с Филиппин норвежская туристка Биргитта Каллестад умерла после укуса щенка, пишет The Mirror.
Обновлено в 10:07
Политика

Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Индийский истребитель «посадил» грузинский военный транспортник

Обновлено в 10:37
Политика

В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в парламенте проект постановления о церемонии вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского.
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По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

Обновлено в 09:32
Политика

Адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским

Адвокат президента США Рудольф Джулиани может в ближайшие дни отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:30
Хоккей

Команда из Екатеринбурга победила в Ночной хоккейной лиге

Обновлено в 04:49
Футбол

«Динамо» и «Ростов» голов не забили

Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:27
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Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»

Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
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Катя Лель призналась, что снова видела НЛО и сняла его на видео

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Автоспорт

Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
Обновлено в 06:36
Наука

На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком

В Мексике возе тихоокеанского побережья были взяты пробы воды, особое внимание уделили местам, где меньше всего кислорода в водной среде.
Обновлено в 00:08
Футбол

Президент «Урала»: пусть Еськов больше не судит наши матчи

Обновлено в 09:00
Политика

МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков

Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
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Происшествия

Стало известно, где нашли пропавшую в Новокузнецке девушку-следователя

Обновлено в 10:25
Политика

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
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Фабио Капелло
Итальянский футболист
Итальянский футболист и тренер. Тренировал клубы «Милан», «Ювентус», «Реал Мадрид», «Рома». Второй иностранный тренер в истории английской национальной команды.
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Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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