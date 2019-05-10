Футбол
Капелло составил сборную из своих бывших игроковМатч ТВ 10:08
Итальянский тренер Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых он ранее тренировал.
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Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Обновлено в 04:18
Происшествия
Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца
Обновлено в 10:34
Общество
Прощание с композитором Крылатовым пройдет 11 мая
Прощание с композитором Евгением Крылатовым состоится 11 мая в Московском доме композиторов.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Культура
Скончался известный комик Фредди Старр
Британский комик, актер, пародист и певец Фредди Старр умер в Испании в возрасте 76 лет.
Обновлено в 08:47
Происшествия
На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом
10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Общество
Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»
Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм "Памяти Сергея Доренко", об этом в пятницу сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба телеканала.
Обновлено в 10:23
Авто
В России продажи Mercedes-Maybach S-Class упали на 38%
Обновлено в 08:02
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Норвежская туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах
Вернувшаяся с Филиппин норвежская туристка Биргитта Каллестад умерла после укуса щенка, пишет The Mirror.
Обновлено в 10:07
Политика
Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Политика
В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в парламенте проект постановления о церемонии вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:34
Происшествия
По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами
Обновлено в 09:32
Политика
Адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским
Адвокат президента США Рудольф Джулиани может в ближайшие дни отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:30
Хоккей
Команда из Екатеринбурга победила в Ночной хоккейной лиге
Обновлено в 04:49
Футбол
«Динамо» и «Ростов» голов не забили
Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:27
Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Катя Лель призналась, что снова видела НЛО и сняла его на видео
Певица Катя Лель поделилась со своими подписчиками в Instagram необычным видео. На нем, по словам артистки, она запечатлела два НЛО.
Обновлено в 03:20
Автоспорт
Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
Обновлено в 06:36
Наука
На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком
В Мексике возе тихоокеанского побережья были взяты пробы воды, особое внимание уделили местам, где меньше всего кислорода в водной среде.
Обновлено в 00:08
Футбол
Президент «Урала»: пусть Еськов больше не судит наши матчи
Обновлено в 09:00
Политика
МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков
Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24