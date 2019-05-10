Футбол

Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировалSoccer.ru 04:44

Известный итальянский специалист Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых ему довелось тренировать.
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Капелло составил сборную из игроков, которых ему довелось тренировать

Чемпионат05:23

Капелло назвал сборную своих лучших игроков. Российские футболисты в нее не попали

Спорт-Экспресс04:03

Капелло не включил россиян в символическую сборную лучших игроков

Газета.Ru04:31

Капелло составил команду лучших игроков, с которыми он работал

Sport24.ru04:19

Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал

Soccer.ru04:44

Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал – русских среди них нет

Спорт день за днем05:58

Капелло назвал сборную своих лучших игроков. В ней не нашлось места российским футболистам

Sport.ru04:43
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На Украине девочку довели до слез из-за советской символики

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Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
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Скончался журналист Сергей Доренко

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Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
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Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

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Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
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Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
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Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
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Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
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Мемориал с именами погибших разбили в Крыму в канун Дня Победы

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Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
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WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США

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Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
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У берегов японского Кюсю произошло второе мощное землетрясение за час

Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 в течение часа произошло у берегов японского острова Кюсю, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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В Сети появилось видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ.
Обновлено вчера в 07:42
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Еременко не поможет «Ростову» в матче с «Динамо»

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ростова» на матч 28-го тура РПЛ, который состоится сегодня, 10 мая, на стадионе «Арена Химки».
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Минимальный размер льготного займа для МСП снижен до 500 тысяч рублей

Текущий коридор льготного займа от 3 млн руб. до 100 млн руб. изменится на "от 500 тыс. руб. до 500 млн руб.", уточнили ТАСС в Минэкономразвития.
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Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

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Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 05:56
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При падении деревьев в Москве пострадали десять человек

В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
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Фабио Капелло
Итальянский футболист
Итальянский футболист и тренер. Тренировал клубы «Милан», «Ювентус», «Реал Мадрид», «Рома». Второй иностранный тренер в истории английской национальной команды.
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Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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