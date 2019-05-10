Футбол

Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировалSoccer.ru 04:44

Известный итальянский специалист Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых ему довелось тренировать.
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Капелло составил сборную из игроков, которых ему довелось тренировать

Чемпионат05:23

Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал – русских среди них нет

Спорт день за днем05:58

Капелло не включил россиян в символическую сборную лучших игроков

Газета.Ru04:31

Капелло составил команду лучших игроков, с которыми он работал

Sport24.ru04:19

Капелло назвал сборную своих лучших игроков. Российские футболисты в нее не попали

Спорт-Экспресс04:03

Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал

Soccer.ru04:44

Капелло назвал сборную своих лучших игроков. В ней не нашлось места российским футболистам

Sport.ru04:43
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Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд

Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:02
Гаджеты

В 2021 году TSMC предложит улучшенный 5-нм техпроцесс

Тайваньские источники со ссылкой на анонимных представителей островной индустрии спешат уточнить, что в 2021 году Intel придётся столкнуться с улучшенным 5-нм техпроцессом TSMC.
Обновлено вчера в 02:52
Политика

Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договору

Обновлено в 05:59
Происшествия

«Аэрофлот» отменил больше 10 рейсов SSJ-100

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов SSJ-100 9 мая, в том числе один международный в Таллин.
Обновлено вчера в 12:28
Автоспорт

Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева кормит ребенка грудью и просит совета у подписчиков

Российская телеведущая и модель Виктория Лопырева, ставшая в феврале нынешнего года мамой, призналась своим почитателям, что кормит ребенка грудью и не переживает за свою фигуру и формы.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Политика

Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко призвал Германию усилить санкции против России в связи с упрощением процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 07:27
Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Общество

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Начиненный гранатами гроб плавал по каналу Грибоедова

Обновлено в 07:43
Происшествия

Во Владивостоке затонул пассажирский катер

В районе мыса Басаргина у берегов Владивостока затонул катер, на борту которого были три человека.
Обновлено в 08:10
Политика

В Раде потребовали отмены инаугурации Зеленского 19 мая

Депутат Верховной рады Олег Куприенко настаивает на обязательном переносе официальной церемонии вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
Обновлено в 05:20
Общество

В России разрабатывают уникальный катер на водных лыжах

Назначение судна может быть самым разным.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Британцы представили гибридную энергоустановку для боевых лазеров

По словам исполнительного директора LibertyWorks Марка Уилсона, разработанная компанией энергоустановка уже прошла испытания.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал

В Объединении крымских татар Севастопольского региона агентству пояснили, что в ночь на 9 мая в селе Орловка в пригороде Севастополя неизвестные повредили мемориал.
Обновлено вчера в 13:40
Здоровье

Диетологи назвали лучшие средства против растяжек

Диетологи назвали те средства, которые на самом деле способны победить растяжки.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Доренко умер в результате разрыва аорты

«Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:20
Общество

Объединяют усилия: герцоги Сассекские и Кембриджские будут работать вместе

Королевская четверка снова в деле — герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские анонсировали новый совместный проект.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Амурской области рухнул автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
Общество

Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США

Обновлено в 06:37
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Авто

Названы самые популярные дизельные кроссоверы и внедорожники в России

Обновлено в 01:21
Происшествия

Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти

Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Политика

США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран

Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:25
Хоккей

IIHF утвердила формат финала ЧМ без послематчевых буллитов

Директорат Международной федерации хоккея (IIHF) в четверг утвердил переход на новый формат проведения овертаймов на чемпионатах мира, финал турнира будет проводиться без послематчевых буллитов.
Обновлено вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Джонни Депп разоблачил обвинившую его в побоях Эмбер Херд

Звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп заявил, что разоблачил экс-супругу Эмбер Херд, ранее обвинившую его в побоях.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Прилетевшего из Туниса авиадебошира задержали в Москве

Обновлено в 03:30
Происшествия

Обыск в офисе Mash связали с катастрофой Superjet в Шереметьево

Основанный в 2017 году интернет-проект Mash сообщил о проведении обысков в своем офисе.
Обновлено в 02:31
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Фабио Капелло
Итальянский футболист
Итальянский футболист и тренер. Тренировал клубы «Милан», «Ювентус», «Реал Мадрид», «Рома». Второй иностранный тренер в истории английской национальной команды.
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Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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