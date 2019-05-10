Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировалSoccer.ru 04:44

Известный итальянский специалист Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых ему довелось тренировать.

Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал

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