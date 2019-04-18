Футбол

Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферыSport.ru вчера в 12:45

Экс-наставник национальной сборной России и "королевского клуба" Фабио Капелло поведал, что "Реал" собирается потратить гигантскую сумму на укрепление состава ближайшим летом.
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Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферы

Sport.ruвчера в 12:45

Капелло назвал сумму, которую «Реал» летом намерен потратить на трансферы

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Фабио Капелло: В этом году «Реал» намерен потратить на трансферы 500 миллионов евро

Советский спортвчера в 13:23

Капелло рассказал, какую сумму потратит «Реал» на трансферы

Матч ТВвчера в 12:53

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Чемпионатвчера в 11:49

Капелло: «„Реал“ хочет потратить 500 млн евро этим летом»

Soccer.ruвчера в 13:30

Фабио Капелло: «„Реал“ готовит 500 миллионов евро на трансферы для Зидана»

Спорт-Экспрессвчера в 07:50
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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Общество

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

Стоимость проекта оценивается в $20 млрд: $13 млрд пойдет непосредственно на разработку лайнера, $7 млрд – на создание системы постпродажного обслуживания и финансовые инструменты стимулирования продаж.
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Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено вчера в 14:55
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Обновлено вчера в 23:30
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Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

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Обновлено вчера в 08:32
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Обновлено вчера в 11:14
Общество

Треть проверенной водки в России оказалась нелегальной

Почти треть водки, проверенной в прошлом году Росалкогольрегулированием, оказалась нелегальной, передает "Интерфакс" со ссылкой на материалы ведомства.
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По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль.
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Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.
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Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара

Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
Обновлено вчера в 13:29
Хоккей

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Обновлено вчера в 23:08
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Буркова попросят не возглавлять шествие «Бессмертного полка»

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Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
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Россия ввела запрет на поставки нефти на Украину

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В УНМ ДНР развенчали заявления Киева о больших завоеваниях в Донбассе

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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности

В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
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Фабио Капелло
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Итальянский футболист и тренер. Тренировал клубы «Милан», «Ювентус», «Реал Мадрид», «Рома». Второй иностранный тренер в истории английской национальной команды.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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