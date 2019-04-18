Футбол

Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферыSport.ru 12:45

Экс-наставник национальной сборной России и "королевского клуба" Фабио Капелло поведал, что "Реал" собирается потратить гигантскую сумму на укрепление состава ближайшим летом.
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Капелло: «„Реал“ хочет потратить 500 млн евро этим летом»

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Sport24.ru13:26

Капелло рассказал, какую сумму потратит «Реал» на трансферы

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Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферы

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Фабио Капелло: «„Реал“ готовит 500 миллионов евро на трансферы для Зидана»

Спорт-Экспресс07:50
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