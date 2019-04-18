Футбол
Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферыSport.ru 12:45
Экс-наставник национальной сборной России и "королевского клуба" Фабио Капелло поведал, что "Реал" собирается потратить гигантскую сумму на укрепление состава ближайшим летом.
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Немецкий журнал обвинил ЕСПЧ в «замалчивании» вины Украины по делу MH17
Немецкий журналист пишет, что Киев несет ответственность за крушение MH17, поскольку не закрыл воздушное пространство над востоком Украины.
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Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
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Обновлено в 14:55
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Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
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Трамп прокомментировал доклад Мюллера картинкой из «Игры престолов»
Президент США Дональд Трамп 18 апреля прокомментировал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь
Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Детский санаторий эвакуирован из-за лесного пожара под Благовещенском
Более 170 детей эвакуированы из санатория под Благовещенском из-за лесного пожара неподалеку от него, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС России по Амурской области.
Обновлено в 20:05
Общество
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ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено в 17:00
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
По данным группы «Рейтинг», в выборах намерены участвовать около 80 процентов избирателей Украины.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Наркоторговец спрятал тысячи доз кокаина на кладбище и попался
Всего полицейские изъяли 110 тысяч доз кокаина, а также спрятанный в картонной коробке пистолет. В отношении мужчины начали расследование.
Обновлено в 19:05
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Здоровье
Дефибрилляторы могут появиться в каждом самолёте
По словам представителя Управления лётной эксплуатации Федерального агентства воздушного транспорта Елены Колесниковой, в последний раз состав имеющейся в распоряжении бортпроводников аптечки для первой помощи утверждался 25 лет назад — в 1994 году.
Обновлено в 12:24
Футбол
«Челси» забил «Славии» 4 мяча и вышел в полуфинал ЛЕ
Лондонский «Челси», одержавший победу со счётом 4:3, сыграет в полуфинале. Встреча оказалась богатой на голы.
Обновлено в 16:53
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РФ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление компании "Укрнафта" о грядущем коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти из РФ.
Обновлено в 18:57
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Политика
Зеленский представил членов своей команды
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в передаче "Право на власть" на канале "1+1" представил членов своей команды.
Обновлено в 15:23
Общество
В Хомутово специалисты походили по газонам, чтобы заснять на них автомобили
На днях специалисты департамента общественной безопасности и контроля и представители отдела по управлению территорией посетили военный городок в Хомутово.
Обновлено в 17:58
Наука
Идеальный лазерный материал прошел проверку
Физики из МФТИ вывернули этот поиск наизнанку и доказали, что запрещенные реакции для элементарных частиц могут оставаться запрещенными и в кристаллических материалах — Вейлевских полуметаллах.
Обновлено в 05:45
Экономика
Власти начали искать деньги для «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски
Ранее «Коммерсантъ» написал, что «Группа ГАЗ» попросила 30 миллиардов рублей финансовой помощи, предупредив, что в противном случае уже во втором полугодии производство упадёт на 40%.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам
Обновлено в 19:10
Здоровье
Главный онколог России сообщил о росте числа больных раком
В Ассоциации онкологов сообщается, что в России увеличилась заболеваемость раком.
Обновлено в 09:12
Футбол
Илья Кутепов успешно прооперирован в римской клинике
Защитник сборной России и московского "Спартака" Илья Кутепов успешно прооперирован хирургами римской клиники.
Обновлено в 16:30
Общество
Ольга Решитько: «Липчане взяли курс на оздоровление»
Об итогах пятилетней работы по внедрению комплекса ГТО на территории региона 'ЛСГ' рассказала директор областного информационно-аналитического Центра развития физической культуры и спорта Ольга РЕШИТЬКО, открывшая немало любопытных подробностей и обозначившая новые цели.
Обновлено в 05:46
Общество
ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley
В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.
Обновлено в 08:57
Авто
Названы редкие автомобили марки Honda
Автоэксперты поразмыслили и решили составить рейтинг наиболее редких моделей японского концерна Honda.
Обновлено в 14:54
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50