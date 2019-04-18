Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферыSport.ru вчера в 12:45

Экс-наставник национальной сборной России и "королевского клуба" Фабио Капелло поведал, что "Реал" собирается потратить гигантскую сумму на укрепление состава ближайшим летом.

Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферы

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