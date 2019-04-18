Футбол
Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферыSport.ru вчера в 12:45
Экс-наставник национальной сборной России и "королевского клуба" Фабио Капелло поведал, что "Реал" собирается потратить гигантскую сумму на укрепление состава ближайшим летом.
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Фабио Капелло: В этом году «Реал» намерен потратить на трансферы 500 миллионов евро
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Фабио Капелло: «„Реал“ готовит 500 миллионов евро на трансферы для Зидана»
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