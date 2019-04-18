Футбол

Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферыSport.ru 12:45

Экс-наставник национальной сборной России и "королевского клуба" Фабио Капелло поведал, что "Реал" собирается потратить гигантскую сумму на укрепление состава ближайшим летом.
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Фабио Капелло: «„Реал“ готовит 500 миллионов евро на трансферы для Зидана»

Спорт-Экспресс07:50

Капелло назвал сумму, которую «Реал» летом намерен потратить на трансферы

Sport24.ru13:26

Фабио Капелло: В этом году «Реал» намерен потратить на трансферы 500 миллионов евро

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Капелло: «Реал» собирается потратить € 500 млн предстоящим летом

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Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферы

Sport.ru12:45

Капелло: «„Реал“ хочет потратить 500 млн евро этим летом»

Soccer.ru13:30
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
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Отключение отопления в Москве начнется в конце апреля – начале мая. Об этом 17 апреля сообщается на сайте столичной мэрии.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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