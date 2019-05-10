Капелло не включил россиян в символическую сборную лучших игроковГазета.Ru 04:31

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло собрал символичную футбольную команду из своих фаворитов, передает "Советский спорт". 72-летний специалист не включил ни одного российского фуболиста в нее.

Капелло не включил россиян в символическую сборную лучших игроков

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