Футбол
Капелло не включил россиян в символическую сборную лучших игроковГазета.Ru 04:31
Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло собрал символичную футбольную команду из своих фаворитов, передает "Советский спорт". 72-летний специалист не включил ни одного российского фуболиста в нее.
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