Футбол

Капелло не включил россиян в символическую сборную лучших игроковГазета.Ru 04:31

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло собрал символичную футбольную команду из своих фаворитов, передает "Советский спорт". 72-летний специалист не включил ни одного российского фуболиста в нее.
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Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал

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Капелло составил команду лучших игроков, с которыми он работал

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Спорт-Экспресс04:03

Капелло назвал сборную своих лучших игроков. В ней не нашлось места российским футболистам

Sport.ru04:43
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