Футбол

Капелло назвал трёх футбольных гениев, Роналду среди них не оказалосьЧемпионат 14:11

Известный итальянский специалист, бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал футболистов, которых считает гениями. В список он не включил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Фабио Капелло
Роналду — экстраординарный футболист, но Месси — гений. В футболе было три гения — Пеле, Марадона и Месси. Роналду помогает команде побеждать, но Месси — гений, он делает ещё больше. Я увидел Лео в 16-летнем возрасте и был восхищён его игрой. Уже тогда он делал то, что и сейчас.
— Фабио Капелло, итальянский футболистЧемпионат 14:11

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Капелло назвал трёх футбольных гениев, Роналду среди них не оказалось

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