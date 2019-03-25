Футбол
Капелло назвал лучших игроков, которых он тренировалSoccer.ru вчера в 06:52
Известный итальянский специалист Фабио Капелло рассказал, какие из его подопечных были самыми лучшими футболистами. Лучшие из моих игроков - ван Бастен и Роналдо.
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Общество
Влиятельный чиновник уволен из администрации Приморья
Губернатор края Олег Кожемяко освободил от занимаемой должности Надежду Кочурову - директора департамента образования и науки, сообщает DEITA.
Обновлено в 03:55
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Общество
Штаб-квартиру ОСК хотят перенести в Петербург
Штаб-квартиру Объединенной строительной корпорации (ОСК) предлагают перенести из Москвы в Петербург.
Обновлено в 04:21
Здоровье
Омский НПЗ оснащает новым оборудованием больницы
Обновлено в 04:30
Общество
Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая
"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено вчера в 02:37
Космос
США одновременно запустили в космос сразу 100 миниатюрных спутников
По словам создателя американского космического аппарата KickSat 2 Зака Манчестера, накануне на орбиту Земли было выведено единовременно более 100 различных миниатюрных спутников массой по 5 грамм.
Обновлено вчера в 05:39
Общество
Алексей Текслер готовит засекреченную поездку по Челябинской области
Новый временно исполняющий обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер сегодня совершит поездку по региону.
Обновлено в 04:15
Экономика
Совладелец «Сибантрацита» готов построить 2-й Северомуйский ж/д тоннель за приоритетный доступ к БАМу и Транссибу
Предприниматель Дмитрий Босов написал президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором просит дать его группе "Сибантрацит" право приоритетного провоза 50 млн тонн угля в год, взамен он готов построить второй Северомуйский тоннель, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 03:47
Футбол
Официально представлен талисман Евро-2020
Обновлено в 01:46
Происшествия
На Казанском вокзале в Москве нашли предмет, похожий на гранату
Силовики обследуют Казанский вокзал в центре Москвы после обнаружения предмета, похожего на боевую гранату, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:49
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Авто
Доля кредитных машин в продажах достигла максимума
Доля кредитных машин в продажах достигла максимума По данным аналитического агентства "Автостат", в первые два месяца 2019 года объем рынка продаж новых легковых автомобилей снизился.
Обновлено вчера в 17:52
Недвижимость
Названы регионы с самой доступной ипотекой в России
Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
На какие цели США намерены потратить $300 млн в Сирии
Согласно документу, Вашингтон намерен потратить $300 млн на подготовку и экипировку «проверенной сирийской оппозиции».
Обновлено в 00:31
Политика
Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Истребители МиГ-31 выполнили полет в условиях Крайнего Севера
Пять экипажей истребителей МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота отработали пилотирование в сложных метеоусловиях Крайнего Севера.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено вчера в 17:17
Технологии
У военных России может появиться свой защищенный сотовый оператор
По данным "Ведомостей", оператор будет работать для военнослужащих и граждан, которые живут в военных городках.
Обновлено в 01:45
Политика
В Раде оценили последствия потери транзита российского газа
Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
Наука
Создан ДНК-компьютер с возможностью перепрограммирования
Издание Nature опубликовало статью, в которой описывается ДНК-компьютер. При этом его можно перепрограммировать под различные задачи.
Обновлено вчера в 11:24
Общество
Ледокол и буксиры ЗВО помогут предотвратить наводнение в Петербурге
В Санкт-Петербурге корабли Ленинградской военно-морской базы приступили к околке льда для предотвращения наводнений и подтопления.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Неизвестные попытались поджечь мечеть в Калифорнии
В Калифорнии неизвестные попытались поджечь мечеть и оставили послание, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителя полицейского управления Эскондидо Крис Лик.
Обновлено в 04:04