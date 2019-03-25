Капелло назвал лучших футболистов, которых он тренировалREGNUM 07:18

Итальянский тренер Фабио Капелло назвал лучших футболистов, которых он тренировал в своей карьере. Об этом сообщает Calciomercato. По мнению Капелло, лучшими были голландский нападающий Марко ван Бастен и бразильский форвард Роналдо.

Капелло назвал лучших футболистов, которых он тренировал

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