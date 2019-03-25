Футбол
Капелло назвал лучших футболистов, которых он тренировалREGNUM 07:18
Итальянский тренер Фабио Капелло назвал лучших футболистов, которых он тренировал в своей карьере. Об этом сообщает Calciomercato. По мнению Капелло, лучшими были голландский нападающий Марко ван Бастен и бразильский форвард Роналдо.
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Россия может сохранить транзит газа через Украину
Напомним, что настоящий контракт на транзит газа через границу истекает 31 декабря 2019 года.
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Более 90 мероприятий пройдет в Москве в 2019 году в рамках Года театра
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Вратарь сборной Италии получил травму из-за бутылки
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Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
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Экс-сотрудник СБУ назвал убийц Моторолы и Гиви
Бывший сотрудник украинской Службы безопасности (СБУ) Василий Прозоров на конференции в Москве заявил, что главу батальона «Спарта» Арсена «Моторолу» Павлова и командира батальона «Сомали» Михаила «Гиви» Толстых убили украинские спецслужбы.
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Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
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Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:52
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Завершается следствие по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казино
Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете.
Обновлено в 06:28
Происшествия
На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
На месте ЧП развернут пункт временного размещения на 120 человек, работает оперативно-следственная группа СУ СКР по Кубани.
Обновлено в 07:16
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
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Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
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Юрий Николаев опроверг информацию о госпитализации
Ранее в СМИ сообщили, якобы ведущий попал в больницу после того, как упал в обморок.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Песков прокомментировал итоги доклада спецпрокурора Мюллера
В Кремле не видели доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по вмешательству в американские выборы в 2016 году, однако принципиальная позиция по этому делу и по обвинениям, звучащим из Вашингтона, известна.
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Авто
Студенты Skoda сделают пикап на базе кроссовера Skoda Kodiaq
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Еврокомиссия завершила подготовку к «жесткому» Brexit
Добавляется, что в случае реализации «жесткого» сценария Великобритания станет третьей страной, которая выйдет из Евросоюза без переходных механизмов, которые предусматриваются соглашением.
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Президент Турции предложил превратить собор Святой Софии в мечеть
После покорения Константинополя турецкими войсками в 1453 году собор был превращен в мечеть.
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Не могу не воспользоваться возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит — Следственный комитет, министерство внутренних дел, прокуратуру — до решения суда освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, — заявил он.
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