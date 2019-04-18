Футбол
Капелло: «Летом „Реал“ планирует потратить 500 млн евро на трансферы»Евро-футбол.ру вчера в 12:25
Бывший главный тренер "Реала" Фабио Капелло заявил, что летом "сливочные" планируют потратить внушительную сумму на укрепление состава.
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Фабио Капелло: «„Реал“ готовит 500 миллионов евро на трансферы для Зидана»
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Фабио Капелло: В этом году «Реал» намерен потратить на трансферы 500 миллионов евро
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