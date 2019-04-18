Футбол
Капелло: «Летом „Реал“ планирует потратить 500 млн евро на трансферы»Евро-футбол.ру 12:25
Бывший главный тренер "Реала" Фабио Капелло заявил, что летом "сливочные" планируют потратить внушительную сумму на укрепление состава.
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Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
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Опубликовано видео ДТП в Санкт-Петербурге
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Обновлено в 11:39
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Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
Обновлено в 12:39
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Политика
Зеленский в студии телеканала «1+1» представил свою команду
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский в эфире политического шоу на канале "1+1" в четверг представил свою команду.
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Происшествия
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Здание Эрмитажа эвакуируют после письма о бомбе, сообщили в музее 18 апреля в четверг.
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Общество
Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву
Обновлено в 13:26
Гаджеты
Смартфон ASUS ZenFone Live получит чип Snapdragon 430
Известный бренд ASUS официально анонсировал выход нового смартфона ZenFone Live (L2), который получил высокопроизводительный процессор и свежую оболочку.
Обновлено в 08:34
Экономика
В России исчезает средний класс, остаются бедные и сверхбогатые
По данным швейцарского банка Credit Suisse в России на конец 2015 года, к среднему классу могли отнести себя люди, чей годовой доход составляет 18 тысяч долларов, или 96 тысяч рублей в месяц.
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Кино
Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Пугачева довела публику до слез во время концерта в Кремле
Алла Пугачева довела до слез зрителей во время выступления в Кремлевском дворце, посвященного ее 70-летию.
Обновлено в 06:08
Общество
Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ запустят к началу мая
Фонтан "Каменный цветок" на столичном ВДНХ откроется после реставрации к началу мая 2019 года вместе с фонтаном "Дружба народов".
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Футбол
«Наполи» и «Арсенал» объявили стартовые составы
Тренерские штабы "Наполи" и "Арсенала" определились со стартовыми составами команд на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:02
Политика
Зеленский выступил против особого статуса Донбасса
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы не намерен амнистировать жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и предоставлять Донбассу особый статус.
Обновлено в 08:09
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Политика
Савченко поддержит Зеленского во втором туре президентских выборов
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что во втором туре выборов президента Украины будет поддерживать кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Двое следователей ФСБ задержаны в Москве по делу о вымогательстве
Двое сотрудников следственного управления ФСБ РФ задержаны за вымогательство в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 13:13
Авто
Спецверсия Mercedes-Benz EQC напомнила о первом автомобиле с ДВС
Обновлено в 10:02
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
На Ялтинский экономический форум приехали представители Украины
Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 14:23
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде кефира
Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, кому и в каком количестве необходимо употреблять кефир.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Главред и сотрудники «Росбалта» вызваны на допрос по делу о клевете
Несколько сотрудников "Росбалта", включая главного редактора в Москве Николая Ульянова, вызваны на допрос на следующую неделю по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова.
Обновлено в 12:10
Хоккей
НХЛ. Слушание по делу Войнова состоится 29 апреля
Слушание по делу защитника Вячеслава Войнова пройдет 29 апреля, сообщает журналистка The Athletic Лиза Диллман со ссылкой на Профсоюз игроков НХЛ.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Александр Шестун пережил остановку сердца
Во время следственных действий у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна произошла остановка сердца.
Обновлено в 07:11
Футбол
Моуринью: если «Аякс» выйдет в финал, то выиграет Лигу чемпионов
Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью вспомнил, как «Манчестер Юнайтед» под его руководством победил «Аякс» в финале Лиги Европы.
Обновлено в 08:32