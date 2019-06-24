Футбол

Капелло: «Если „Ювентус“ купит Де Лигта — борьба в Серии А кончена»Sport24.ru 06:53

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Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло считает, что переход Маттейса Де Лигта из «Аякса» в стан бьянконери заранее решид исход грядущего сезона в Серии А.
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Капелло: «Если „Ювентус“ купит Де Лигта — борьба в Серии А кончена»

Sport24.ru06:53

Капелло считает, что «Ювентус» досрочно выиграет серию А, если купит де Лигта

Спорт-Экспресс06:47

Фабио Капелло: «Переход де Лигта в „Ювентус“ закончит борьбу за титул в серии А»

Матч ТВ06:36

Фабио Капелло: «Переход де Лигта в „Ювентус“ закончит борьбу за титул в серии А»

Sportbox.RU06:36

Капелло: «Если „Юве“ подпишет де Лигта, интрига в Серии А пропадет»

Soccer.ru06:24
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Моя самая большая мечта, чтобы российский режиссер мог снять этот фильм, а российский продюсер его спродюсировать, но иногда это невозможно.
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Обновлено вчера в 03:23
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В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
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Пелегея показала поклонникам трогательное фото подросшей дочери Таисии.
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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