Капелло: «Если „Ювентус“ купит Де Лигта — борьба в Серии А кончена»Sport24.ru 06:53

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло считает, что переход Маттейса Де Лигта из «Аякса» в стан бьянконери заранее решид исход грядущего сезона в Серии А.

Капелло: «Если „Ювентус“ купит Де Лигта — борьба в Серии А кончена»

Общество Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.

Политика Стивен Кинг и Роберт Де Ниро снялись в антироссийском ролике Знаменитости упрекнули Россию в атаке на американскую демократию, которая произошла в 2016 году во время выборов президента США, а самого Трампа заподозрили в сговоре с российскими спецслужбами.

Политика Экономисты оценили ущерб Грузии от «туристического эмбарго» России По данным организации Transparency International Georgia, Грузия рискует потерять порядка 100 миллионов долларов из-за «туристического эмбарго» со стороны России.

Происшествия В Туркестанской области Казахстана ввели режим ЧС В Туркестанской области Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации.

Политика Военный выдвинулся в губернаторы Челябинской области Военный пенсионер Виктор Перов сдал документы для участия в выборах губернатора Челябинской области.

Армия и оружие Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы «Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.

Политика Конфликт в личной жизни Бориса Джонсона обрушил его рейтинг Газета The Mail on Sunday сообщила, что за день до визита к Джонсону правоохранителей его преимущество составляло 27%, а сейчас он опережает Ханта лишь на 11%.

Футбол Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки По одному забитому мячу в каждом из таймов позволили Аргентине одержать победу, которая вывела их в плей-офф Кубка Америки.

Происшествия В Петербурге умер рэпер Порока Ронин Известный рэпер из Омска Никита Демидов, работавший под псевдонимом Порока Ронин, умер в Петербурге.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.

Кино Люк Бессон: «Лучше, чем сами русские, о России не снимет никто» Моя самая большая мечта, чтобы российский режиссер мог снять этот фильм, а российский продюсер его спродюсировать, но иногда это невозможно.

Политика Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию в Грузии Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии", сообщает "РИА Новости".

Политика В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.

Авто В России стали покупать более мощные автомобили Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», десять лет назад на долю машин мощностью свыше 100 л.с. приходилось чуть более половины российского рынка новых автомобилей (52%).

Общество Летняя жара в Москве сменится осенним ненастьем В последних числах июня столица окажется во власти настоящей осенней погоды, обещают синоптики.

Шоу-бизнес Алиса Казьмина поделилась снимками подросшей дочери Аршавина Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вернулась в Instagram, в котором не публиковала записи больше года.

Политика Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса.

Происшествия Рейс Анапа-Уфа сел в Самаре из-за сигнализации о разгерметизации На борту авиалайнера находились 98 пассажиров, включая 30 детей, все они вылетели в Уфу резервным рейсом Самолет АК Utair, выполнявший авиарейс из Анапы в Уфу, вынужден был сесть в Самаре из-за срабатывания сигнализации о разгерметизации воздушного судна, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на представителя Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Политика МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20 У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.

Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Политика Песков заявил о русофобской истерии в Грузии В Грузии царит русофобская истерия, искусно подогреваемая радикальными элементами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».