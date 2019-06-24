Футбол
Капелло: «Если „Ювентус“ купит Де Лигта — борьба в Серии А кончена»Sport24.ru 06:53
Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло считает, что переход Маттейса Де Лигта из «Аякса» в стан бьянконери заранее решид исход грядущего сезона в Серии А.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:08, Ашберн
Общество
Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ
Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
Обновлено в 06:31
Политика
Стивен Кинг и Роберт Де Ниро снялись в антироссийском ролике
Знаменитости упрекнули Россию в атаке на американскую демократию, которая произошла в 2016 году во время выборов президента США, а самого Трампа заподозрили в сговоре с российскими спецслужбами.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Экономисты оценили ущерб Грузии от «туристического эмбарго» России
По данным организации Transparency International Georgia, Грузия рискует потерять порядка 100 миллионов долларов из-за «туристического эмбарго» со стороны России.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Туркестанской области Казахстана ввели режим ЧС
В Туркестанской области Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 03:43
Энергетика
Brent подорожала до $65,5 за баррель
Обновлено в 02:08
Политика
Военный выдвинулся в губернаторы Челябинской области
Военный пенсионер Виктор Перов сдал документы для участия в выборах губернатора Челябинской области.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Политика
Конфликт в личной жизни Бориса Джонсона обрушил его рейтинг
Газета The Mail on Sunday сообщила, что за день до визита к Джонсону правоохранителей его преимущество составляло 27%, а сейчас он опережает Ханта лишь на 11%.
Обновлено в 03:46
Футбол
Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
По одному забитому мячу в каждом из таймов позволили Аргентине одержать победу, которая вывела их в плей-офф Кубка Америки.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
В Петербурге умер рэпер Порока Ронин
Известный рэпер из Омска Никита Демидов, работавший под псевдонимом Порока Ронин, умер в Петербурге.
Обновлено в 03:56
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Кино
Люк Бессон: «Лучше, чем сами русские, о России не снимет никто»
Моя самая большая мечта, чтобы российский режиссер мог снять этот фильм, а российский продюсер его спродюсировать, но иногда это невозможно.
Обновлено в 02:00
Политика
Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию в Грузии
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии", сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 04:10
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Авто
В России стали покупать более мощные автомобили
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», десять лет назад на долю машин мощностью свыше 100 л.с. приходилось чуть более половины российского рынка новых автомобилей (52%).
Обновлено в 02:59
Общество
Летняя жара в Москве сменится осенним ненастьем
В последних числах июня столица окажется во власти настоящей осенней погоды, обещают синоптики.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Алиса Казьмина поделилась снимками подросшей дочери Аршавина
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вернулась в Instagram, в котором не публиковала записи больше года.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено
Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса.
Обновлено 22 июня в 11:14
Музыка
Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате
Обновлено вчера в 03:23
Происшествия
Рейс Анапа-Уфа сел в Самаре из-за сигнализации о разгерметизации
На борту авиалайнера находились 98 пассажиров, включая 30 детей, все они вылетели в Уфу резервным рейсом Самолет АК Utair, выполнявший авиарейс из Анапы в Уфу, вынужден был сесть в Самаре из-за срабатывания сигнализации о разгерметизации воздушного судна, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на представителя Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Обновлено в 04:06
Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Политика
Песков заявил о русофобской истерии в Грузии
В Грузии царит русофобская истерия, искусно подогреваемая радикальными элементами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:20
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Пелагея показала трогательное фото с подросшей дочерью Таисией
Пелегея показала поклонникам трогательное фото подросшей дочери Таисии.
Обновлено в 07:02
Политика
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины
Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11