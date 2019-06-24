Футбол

Капелло: «Если „Ювентус“ купит Де Лигта — борьба в Серии А кончена»Sport24.ru 06:53

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Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло считает, что переход Маттейса Де Лигта из «Аякса» в стан бьянконери заранее решит исход грядущего сезона в Серии А.
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