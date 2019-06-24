Капелло: «Если „Юве“ подпишет де Лигта, интрига в Серии А пропадет»Soccer.ru 06:24

Известный итальянский специалист Фабио Капелло поделился мнением о чемпионской гонке в Серии А в следующем сезоне. Если "Ювентус" подпишет де Лигта, всё закончится.

Капелло: «Если „Юве“ подпишет де Лигта, интрига в Серии А пропадет»

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