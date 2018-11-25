Футбол

Канунников может пропустить остаток сезона из-за травмы
Матч ТВ
10:22

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Директор по развитию самарского клуба «Крылья Советов» Александр Шикунов заявил, что Максим Канунников предположительно выбыл до конца сезона из-за повреждения, полученного в матче 15-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:3). — У Канунникова повреждение приводящей мышцы бедра.
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