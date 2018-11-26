Футбол

Канунников выбыл до конца года из-за травмы бедра
Sports.ru
17:00

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о травме форварда Максима Канунникова. 27-летний футболист получил повреждение в начале матча 15-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3).
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