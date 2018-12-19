Футбол

Кантона выразил желание возглавить «Манчестер Юнайтед»
RT на русском
04:31

Завершивший карьеру футболиста в 1997 году Кантона ранее не работал тренером. В составе МЮ француз четыре раза становился чемпионом Англии, два раза выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок страны.
RT на русском04:31

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Кантона хотел стать тренером «МЮ» перед назначением Сульшера

Sport24.ru08:19

Кантона выразил желание возглавить «Манчестер Юнайтед»

RT на русском04:31

Кантона попросил руководство «МЮ» рассмотреть его кандидатуру на пост главного тренера

Sportbox.RU04:20

Кантона попросил руководство «МЮ» рассмотреть его кандидатуру на пост главного тренера

Матч ТВ04:20

Кантона выразил желание возглавить «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат04:14

Кантона хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.ру03:56

Кантона хочет возглавить «МЮ»

Sports.ru03:22
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:32, Ашберн
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Эрик Кантона
Французский футболист, нападающий. Наиболее известен по своим выступлениям за сборную Франции и английский клуб «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл четыре чемпионских титула Премьер-лиги. До сих пор является легендой среди болельщиков «Юнайтед», которые дали ему прозвище «Король Эрик». Завершил карьеру игрока в 1997 году, после чего снимался в кино. Одной из работ Эрика Кантона как актёра стала роль Монсеньора де Фуа в исторической драме «Елизавета». В 2011-2012 годах работал спортивным директором клуба «Нью-Йорк Космос». Ему посвятил свой фильм «В поисках Эрика» британский кинорежиссёр Кен Лоуч.
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