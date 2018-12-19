Футбол
Легенда «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона хотел стать главным тренером клуба. Кантона отправлял смс бывшему директору команды Эдварду Фридману, где выражал желание временно возглавить «МЮ», сообщает ВВС. Накануне «МЮ» уволил главного тренера Жозе Моуринью.
Sport24.ru08:19
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Футбол
«Зенит» пожелал Сульшеру удачи в «МЮ»
Удачи, Уле! 👌 pic.twitter.com/GbaRONteIE – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 19 декабря 2018 г. 45-летний специалист также ранее тренировал резервную команду "МЮ" и "Кардифф".
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