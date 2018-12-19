Эрик Кантона

Французский футболист, нападающий. Наиболее известен по своим выступлениям за сборную Франции и английский клуб «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл четыре чемпионских титула Премьер-лиги. До сих пор является легендой среди болельщиков «Юнайтед», которые дали ему прозвище «Король Эрик». Завершил карьеру игрока в 1997 году, после чего снимался в кино. Одной из работ Эрика Кантона как актёра стала роль Монсеньора де Фуа в исторической драме «Елизавета». В 2011-2012 годах работал спортивным директором клуба «Нью-Йорк Космос». Ему посвятил свой фильм «В поисках Эрика» британский кинорежиссёр Кен Лоуч.