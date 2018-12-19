Футбол

Кантона хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.ру
03:56

Француз написал сообщение экс-директору "красных дьяволов" Эдварду Фридману и сообщил, что хочет стать исполняющим обязанности главного тренера манкунианцев. 18 декабря с поста наставника команды был уволен португалец Жозе Моуринью.
Евро-футбол.ру03:56

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Кантона заявил о желании возглавить «Манчестер Юнайтед»

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Кантона попросил руководство «МЮ» рассмотреть его кандидатуру на пост главного тренера

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Кантона выразил желание возглавить «Манчестер Юнайтед»

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Кантона хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.ру03:56

Кантона хочет возглавить «МЮ»

Sports.ru03:22
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Эрик Кантона
Французский футболист, нападающий. Наиболее известен по своим выступлениям за сборную Франции и английский клуб «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл четыре чемпионских титула Премьер-лиги. До сих пор является легендой среди болельщиков «Юнайтед», которые дали ему прозвище «Король Эрик». Завершил карьеру игрока в 1997 году, после чего снимался в кино. Одной из работ Эрика Кантона как актёра стала роль Монсеньора де Фуа в исторической драме «Елизавета». В 2011-2012 годах работал спортивным директором клуба «Нью-Йорк Космос». Ему посвятил свой фильм «В поисках Эрика» британский кинорежиссёр Кен Лоуч.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
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