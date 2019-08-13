Футбол

Канте рискует пропустить матч за Суперкубок УЕФАSoccer.ru 10:49

Ливерпуль — Челси
завтра
в 15:00
Суперкубок УЕФА, Финал
Стадион «Инёню»
1 фото
Есть вероятность, что он пропустит завтрашний поединок за Суперкубок УЕФА против "Ливерпуля". Лэмпард подчеркнул, что в матче примут участие только лучшие на данный момент футболисты.
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Канте получил травму и может пропустить матч с «Ливерпулем»

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Канте рискует пропустить матч за Суперкубок УЕФА

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