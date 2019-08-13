Футбол
Канте рискует пропустить матч за Суперкубок УЕФАSoccer.ru 10:49
Есть вероятность, что он пропустит завтрашний поединок за Суперкубок УЕФА против "Ливерпуля". Лэмпард подчеркнул, что в матче примут участие только лучшие на данный момент футболисты.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:38, Вашингтон
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Кети Топурия отдыхает с новым возлюбленным в Италии
Пока Кети проводит время с новым молодым человеком, рэпер отдыхает в кругу друзей в Израиле.
Обновлено в 07:38
Финансы
Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии
Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России.
Обновлено в 09:19
Культура
Форум древних городов открыл пресс-центр в Рязани
Обновлено в 05:53
Политика
Владимир Зеленский выполнил обещание и ушел из бизнеса
Обновлено в 10:35
Футбол
Нападающий Роналду рассказал, чем он отличается от Месси
Обновлено в 08:42
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Обновлено в 11:24
Политика
Песков: Путин обращает внимание на протестные акции в Москве
Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировали
Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:42
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено в 11:29
Экономика
США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря
Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу
Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Девушке, которую избил полицейский при задержании, грозит суд
Дарья Сосновская, получившая сильный удар в живот от полицейского во время задержания после согласованного митинга на проспекте Сахарова, может быть привлечена за нарушение порядка проведения митинга.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Футбол
Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram
Обновлено в 10:21
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Наука
Разработано приложение для измерения артериального давления по селфи
Обновлено вчера в 10:29
Спорт
Президент СБР: Логинов может остаться без сборной, но ему это не нужно
Напомним, что Логинов и ряд других ведущих спортсменов мужской сборной отказываются подписывать предложенный СБР контракт, потому что в нем не учтены обязательства спортсменов перед их личными спонсорами и рекламодателями: Союз биатлонистов продал лучшие рекламные места на экипировке спорстменов, включая те, на которых раньше размещалась реклама личных спонсоров.
Обновлено в 09:06
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Неноксе под Северодвинском планируется эвакуация
В соцсетях Северодвинска опубликована информация от жителей Нёноксы, что их планируют эвакуировать из посёлка 14 августа.
Обновлено в 10:14
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Общество
Utair намерена участвовать в гонке за бывшие маршруты «Трансаэро»
Utair обратилась в Министерство транспорта РФ с просьбой отложить распределение международных маршрутов, ранее закрепленных за «Трансаэро», между российскими авиакомпаниями.
Обновлено в 05:16
Наука
Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов
Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.
Обновлено 11 августа в 23:19
Футбол
Деменко: «Надеюсь, что „Краснодар“ обыграет „Порту“ со счетом 2:0»
В домашней игре «Краснодар» уступил со счетом 0:1.
Обновлено в 08:35
Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47