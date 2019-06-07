Футбол

Канте пропустит матчи сборной ФранцииSoccer.ru 03:52

Турция — Франция
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Конья Бююкшехир Стады»
Полузащитник "Челси" и сборной Франции Нголо Канте пропустит матчи квалификации Евро-2020 с Турцией и Андоррой.
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Канте не поможет сборной Франции в ближайших матчах квалификации ЧЕ-2020

Sport24.ru03:17

Канте не сыграет против Турции и Андорры

Евро-футбол.рувчера в 17:44

Канте пропустит отборочные матчи сборной Франции к Евро-2020 из-за травмы колена

Матч ТВ02:55

Канте пропустит матчи сборной Франции

Soccer.ru03:52

Канте не сыграет с Турцией и Андоррой из-за травмы колена

Sports.ru03:39

Канте не сыграет с Турцией и Андоррой

Спорт-Экспрессвчера в 17:09

Канте пропустит отборочные матчи Евро-2020 сборной Франции из-за травмы

Чемпионат03:08
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Обновлено в 03:01
Политика

Кремль ответил на призыв Лондона «изменить поведение»

Москва не собирается менять поведение по отношению к Лондону и хочет взаимовыгодных отношений.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Ребенок утонул в декоративном пруду в Подмосковье

Ребенок утонул в декоративном пруду на территории частного дома.
Обновлено в 04:56
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Экономика

Силуанов назвал жизнь в кредит абсолютно нормальной

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает жизнь в кредит «абсолютно нормальной».
Обновлено в 05:29
Происшествия

Под Калугой трое рабочих утонули в навозе

В Калужской области рабочие погибли, провалившись в емкости для переработки навоза.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*

Обновлено в 04:50
Финансы

«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей

"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей

Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве

Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Общество

Севастополь затопило после мощного ливня

Дождь шел в городе всю ночь Севастополь всю ночью поливал дождь, который под утро превратился в сильный ливень с грозой и градом, передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Экономика

«Северный поток-2» оказался на грани срыва сроков

Задержка в получении разрешения от Дании по «Северному потоку-2» может привести к отсрочке запуска проекта.
Обновлено в 05:24
Футбол

«Ливерпуль» представил гостевую форму на новый сезон

Обновлено в 04:28
Происшествия

Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей

По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Наука

Биологи выяснили, почему у морских драконов зубы прозрачные

Ученые изучили удивительные зубы глубоководных хищников - морских драконов.
Обновлено вчера в 08:07
Армия и оружие

Крейсер США подрезал российский корабль в Восточно-Китайском море

Крейсер ВМС США Chancellorsville внезапно пересёк курс российскому большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:23
Энергетика

Россия задумала возобновить поставки газа на Украину

Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется неоправданно много внимания, в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

Обновлено в 04:43
Армия и оружие

ВС Латвии зафиксировали вблизи своих границ российские военные самолеты

Министерство обороны Латвии неоднократно заявляло о приближении к границам страны российских самолетов и кораблей.
Обновлено в 06:09
Происшествия

В Екатеринбурге на 5 часов задержали SSJ 100 из-за неисправности

Внимание к неисправностям SSJ 100 уделяется после крушения самолета авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Политика

Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа

О новом расследовании дела ЮКОСа ранее сообщал НТВ со ссылкой на советника генпрокурора Салавата Каримова.
Обновлено в 05:34
Наука

Ученые выяснили, как появился секс

Многоклеточные организмы могли отказаться от бесполого размножения в пользу секса из-за распространения заразных клеток рака.
Обновлено в 05:50
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Наука

Предки североамериканских индейцев оказались на 40% европейцами

Обновлено вчера в 12:25
Транспорт

В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа

В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 02:57
Технологии

Российские ученые помогут Amazon в разработке искусственного интеллекта

Команда специалистов из Московского физико-технического института стала участником конкурса Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого она получит 250 тысяч долларов США от компании Джеффа Безоса на разработку разговорного искусственного интеллекта.
Обновлено в 05:14
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