Футбол
Канте пропустит матчи сборной ФранцииSoccer.ru 03:52
Полузащитник "Челси" и сборной Франции Нголо Канте пропустит матчи квалификации Евро-2020 с Турцией и Андоррой.
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Политика
Кремль ответил на призыв Лондона «изменить поведение»
Москва не собирается менять поведение по отношению к Лондону и хочет взаимовыгодных отношений.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Ребенок утонул в декоративном пруду в Подмосковье
Ребенок утонул в декоративном пруду на территории частного дома.
Обновлено в 04:56
Экономика
Силуанов назвал жизнь в кредит абсолютно нормальной
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает жизнь в кредит «абсолютно нормальной».
Обновлено в 05:29
Происшествия
Под Калугой трое рабочих утонули в навозе
В Калужской области рабочие погибли, провалившись в емкости для переработки навоза.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
Обновлено в 04:50
Финансы
«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей
"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей
Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Корреспондент «Медузы» задержан в Москве
Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Общество
Севастополь затопило после мощного ливня
Дождь шел в городе всю ночь Севастополь всю ночью поливал дождь, который под утро превратился в сильный ливень с грозой и градом, передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Экономика
«Северный поток-2» оказался на грани срыва сроков
Задержка в получении разрешения от Дании по «Северному потоку-2» может привести к отсрочке запуска проекта.
Обновлено в 05:24
Футбол
«Ливерпуль» представил гостевую форму на новый сезон
Обновлено в 04:28
Происшествия
Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей
По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Наука
Биологи выяснили, почему у морских драконов зубы прозрачные
Ученые изучили удивительные зубы глубоководных хищников - морских драконов.
Обновлено вчера в 08:07
Армия и оружие
Крейсер США подрезал российский корабль в Восточно-Китайском море
Крейсер ВМС США Chancellorsville внезапно пересёк курс российскому большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:23
Энергетика
Россия задумала возобновить поставки газа на Украину
Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется неоправданно много внимания, в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
ВС Латвии зафиксировали вблизи своих границ российские военные самолеты
Министерство обороны Латвии неоднократно заявляло о приближении к границам страны российских самолетов и кораблей.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Екатеринбурге на 5 часов задержали SSJ 100 из-за неисправности
Внимание к неисправностям SSJ 100 уделяется после крушения самолета авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Политика
Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа
О новом расследовании дела ЮКОСа ранее сообщал НТВ со ссылкой на советника генпрокурора Салавата Каримова.
Обновлено в 05:34
Наука
Ученые выяснили, как появился секс
Многоклеточные организмы могли отказаться от бесполого размножения в пользу секса из-за распространения заразных клеток рака.
Обновлено в 05:50
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Наука
Предки североамериканских индейцев оказались на 40% европейцами
Обновлено вчера в 12:25
Транспорт
В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа
В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 02:57
Технологии
Российские ученые помогут Amazon в разработке искусственного интеллекта
Команда специалистов из Московского физико-технического института стала участником конкурса Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого она получит 250 тысяч долларов США от компании Джеффа Безоса на разработку разговорного искусственного интеллекта.
Обновлено в 05:14