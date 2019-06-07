Футбол

Канте пропустит матчи сборной ФранцииSoccer.ru 03:52

Турция — Франция
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Конья Бююкшехир Стады»
Полузащитник "Челси" и сборной Франции Нголо Канте пропустит матчи квалификации Евро-2020 с Турцией и Андоррой.
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Канте не поможет сборной Франции в ближайших матчах квалификации ЧЕ-2020

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Канте не сыграет против Турции и Андорры

Евро-футбол.рувчера в 17:44

Канте пропустит отборочные матчи сборной Франции к Евро-2020 из-за травмы колена

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Канте пропустит матчи сборной Франции

Soccer.ru03:52

Канте не сыграет с Турцией и Андоррой из-за травмы колена

Sports.ru03:39

Канте не сыграет с Турцией и Андоррой

Спорт-Экспрессвчера в 17:09

Канте пропустит отборочные матчи Евро-2020 сборной Франции из-за травмы

Чемпионат03:08
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Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено вчера в 16:14
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Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда журналист направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.
Обновлено в 03:17
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Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

Обновлено в 01:55
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В Кремле ответили на призыв Лондона «изменить поведение»

Москва не намерена менять поведение по отношению к Лондону и хочет взаимовыгодных отношений, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:05
Культура

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода

Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Россиянина с инсультом вытащили из трамвая и оставили на дороге

Житель Новосибирска почувствовал себя плохо во время поездки в трамвае, другие пассажиры выволокли его на остановке и положили на асфальт, после чего транспорт поехал дальше.
Обновлено в 04:29
Кино

Бекмамбетов снимет сериал о российском интернете

Компания Тимура Бекмамбетова "Базелевс" и "НМГ Студия" заключили договор, по которому студия произведёт для digital-платформ канала СТС и Национальной Медиа Группы многосерийный мультимедийный интерактивный проект "Русский Интернет", сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:59
Финансы

Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%

Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
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Неприятный сюрприз: в США оценили модернизированный Ту-22М3М

Одним словом, неприятный сюрприз для ВМС США, резюмирует The National Interest.
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Происшествия

В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега

Московский полицейский остановил водителя, нарушавшего правила дорожного движения и доставил в отдел полиции, но тот попытался сбежать и при задержании активно сопротивлялся, пытаясь завладеть оружием, в результате чего был застрелен, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Москве.
Обновлено в 03:57
Политика

Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по «Северному потоку - 2»

Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 03:34
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
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В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено вчера в 13:33
Общество

Тысячи россиян смогут получить более высокие пенсии

Госдума рассматривает законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении страховых пенсий.
Обновлено вчера в 18:59
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Предки североамериканских индейцев оказались на 40% европейцами

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Зеленский обещал «жестко ответить» на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы в Донбассе, передает РИА "Новости".
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Сергей Жорин выложил в Сеть снимки с репетиции похорон Бари Алибасова

Юрист Сергей Жорин выложил в соцсеть снимки с репетиции похорон Бари Алибасова.
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Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
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Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

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Названы самые защищенные модели от угона в РФ

Объединение страховщиков провело в России масштабное исследование, определив самые защищенные автомобили от угона.
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«Тоттенхэм Хотспур» вступил в борьбу за полузащитника и капитана лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша, сообщает Cmjornal.pt.
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В некоторых районах уровень воды поднялся до капота. На улице Шабалина отечественный автомобиль буквально ушел под воду.
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Местный комбинат школьного питания возьмет на себя приготовление обедов для чиновников Сургута.
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Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
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Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям

По словам представителя Верховного суда Павла Одинцова, момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем, которое приняли в 2006 году: преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок.
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Кличко подтвердил отказ Саакашвили возглавить «Удар»

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Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.
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