Футбол
Канте пропустит матчи сборной ФранцииSoccer.ru 03:52
Полузащитник "Челси" и сборной Франции Нголо Канте пропустит матчи квалификации Евро-2020 с Турцией и Андоррой.
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Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда журналист направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.
Обновлено в 03:17
Политика
В Кремле ответили на призыв Лондона «изменить поведение»
Москва не намерена менять поведение по отношению к Лондону и хочет взаимовыгодных отношений, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:05
Культура
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода
Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Россиянина с инсультом вытащили из трамвая и оставили на дороге
Житель Новосибирска почувствовал себя плохо во время поездки в трамвае, другие пассажиры выволокли его на остановке и положили на асфальт, после чего транспорт поехал дальше.
Обновлено в 04:29
Кино
Бекмамбетов снимет сериал о российском интернете
Компания Тимура Бекмамбетова "Базелевс" и "НМГ Студия" заключили договор, по которому студия произведёт для digital-платформ канала СТС и Национальной Медиа Группы многосерийный мультимедийный интерактивный проект "Русский Интернет", сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:59
Финансы
Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%
Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Неприятный сюрприз: в США оценили модернизированный Ту-22М3М
Одним словом, неприятный сюрприз для ВМС США, резюмирует The National Interest.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега
Московский полицейский остановил водителя, нарушавшего правила дорожного движения и доставил в отдел полиции, но тот попытался сбежать и при задержании активно сопротивлялся, пытаясь завладеть оружием, в результате чего был застрелен, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Москве.
Обновлено в 03:57
Политика
Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по «Северному потоку - 2»
Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 03:34
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
Тысячи россиян смогут получить более высокие пенсии
Госдума рассматривает законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении страховых пенсий.
Обновлено вчера в 18:59
Наука
Предки североамериканских индейцев оказались на 40% европейцами
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие
Зеленский обещал «жестко ответить» на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Сергей Жорин выложил в Сеть снимки с репетиции похорон Бари Алибасова
Юрист Сергей Жорин выложил в соцсеть снимки с репетиции похорон Бари Алибасова.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Обновлено вчера в 14:05
Авто
Названы самые защищенные модели от угона в РФ
Объединение страховщиков провело в России масштабное исследование, определив самые защищенные автомобили от угона.
Обновлено в 04:32
Футбол
«Тоттенхэм» нашёл замену для Эриксена
«Тоттенхэм Хотспур» вступил в борьбу за полузащитника и капитана лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша, сообщает Cmjornal.pt.
Обновлено в 02:30
Общество
В Севастополе из-за ливня машины ушли под воду
В некоторых районах уровень воды поднялся до капота. На улице Шабалина отечественный автомобиль буквально ушел под воду.
Обновлено в 03:43
Общество
В Сургуте чиновников перевели на питание для школьников
Местный комбинат школьного питания возьмет на себя приготовление обедов для чиновников Сургута.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Общество
Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям
По словам представителя Верховного суда Павла Одинцова, момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем, которое приняли в 2006 году: преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок.
Обновлено 05 июня в 17:58
Футбол
Буффон может перебраться в «Барселону»
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Кличко подтвердил отказ Саакашвили возглавить «Удар»
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 10:44