Канте пропустит матчи сборной ФранцииSoccer.ru 03:52

Полузащитник "Челси" и сборной Франции Нголо Канте пропустит матчи квалификации Евро-2020 с Турцией и Андоррой.

Происшествия Полиция может опубликовать видео осмотра квартиры журналиста «Медузы» В полиции проинформировали, что фото, размещённые на сайте главка, сделаны при проведении осмотра места проживания подозреваемого, в арендуемой квартире, расположенной на Вешняковской улице.

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Происшествия Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.

Политика Зеленский ответил на петицию об отставке Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.

Политика Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019 Пленарное заседание станет центральным событием второго дня Петербургского международного экономического форума.

Происшествия Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.

Общество В Саратове на месте аэропорта Центральный построят спортивный комплекс Проект обсудят с жителями В Саратове на месте нынешнего аэропорта построят спортивный комплекс.

Политика Песков прокомментировал требования Великобритании «изменить поведение» 6 июня представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения между Великобританией и Россией улучшатся в том случае, если Москва «изменит свое поведение».

Армия и оружие В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва, предпринятой украинскими военными на Горловском направлении.

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Финансы «Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей "Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Армия и оружие МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»* В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.

Футбол КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Интернет В Microsoft Excel встроили котировки акций и валют в реальном времени Среди новых — инструмент «Акции», который показывает курс биткойна, валюты, информацию о деятельности компании и паевые инвестиционные фонды.

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Общество Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.