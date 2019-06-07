Футбол

Канте пропустит матчи сборной ФранцииSoccer.ru 03:52

Турция — Франция
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Конья Бююкшехир Стады»
Полузащитник "Челси" и сборной Франции Нголо Канте пропустит матчи квалификации Евро-2020 с Турцией и Андоррой.
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Канте не поможет сборной Франции в ближайших матчах квалификации ЧЕ-2020

Sport24.ru03:17

Канте пропустит отборочные матчи Евро-2020 сборной Франции из-за травмы

Чемпионат03:08

Канте не сыграет с Турцией и Андоррой

Спорт-Экспрессвчера в 17:09

Канте пропустит матчи сборной Франции

Soccer.ru03:52

Канте не сыграет с Турцией и Андоррой из-за травмы колена

Sports.ru03:39

Канте пропустит отборочные матчи сборной Франции к Евро-2020 из-за травмы колена

Матч ТВ02:55

Канте не сыграет против Турции и Андорры

Евро-футбол.рувчера в 17:44
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Теннис

Барти обыграла Анисимову и стала второй финалисткой «Ролан Гаррос»

Обновлено в 07:20
Происшествия

Полиция может опубликовать видео осмотра квартиры журналиста «Медузы»

В полиции проинформировали, что фото, размещённые на сайте главка, сделаны при проведении осмотра места проживания подозреваемого, в арендуемой квартире, расположенной на Вешняковской улице.
Обновлено в 07:26
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:10
Общество

Турист случайно вскрыл кодовый замок сейфа в одном из музеев Канады

Как пишет «Мир 24», 900-килограммовый сейф, изготовленный в 1907 году, был передан музею администрацией отеля Brunswick и стоял закрытым, т.к. никто из сотрудников музея не знал кода от его замка.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
Обновлено в 03:02
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.
Обновлено вчера в 11:00
Гаджеты

Беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro проверили на ремонтопригодность

Обновлено в 05:25
Политика

Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019

Пленарное заседание станет центральным событием второго дня Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 23:02
Наука

Первый бассейн с панорамным видом на город построят в Лондоне

Обновлено 04 июня в 13:15
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400

Обновлено вчера в 22:47
Футбол

Ещенко продлил контракт со «Спартаком»

Обновлено в 06:09
Общество

В Саратове на месте аэропорта Центральный построят спортивный комплекс

Проект обсудят с жителями В Саратове на месте нынешнего аэропорта построят спортивный комплекс.
Обновлено в 05:41
Политика

Песков прокомментировал требования Великобритании «изменить поведение»

6 июня представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения между Великобританией и Россией улучшатся в том случае, если Москва «изменит свое поведение».
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва, предпринятой украинскими военными на Горловском направлении.
Обновлено в 06:31
Общество

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Здоровье

Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма

Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Футбол

Буффон может перебраться в «Барселону»

Обновлено вчера в 20:56
Финансы

«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей

"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»*

В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.
Обновлено в 06:04
Футбол

КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Интернет

В Microsoft Excel встроили котировки акций и валют в реальном времени

Среди новых — инструмент «Акции», который показывает курс биткойна, валюты, информацию о деятельности компании и паевые инвестиционные фонды.
Обновлено вчера в 17:59
Наука

Обнаружен «радиомост», соединяющий скопления галактик

Обновлено вчера в 14:00
Экономика

Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ

Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Обновлено в 07:13
Общество

Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
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