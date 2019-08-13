Полузащитник «Челси» Нголо Канте рискует пропустить матч с «Ливерпулем» за Суперкубок Европы. Француз получил травму и может не сыграть в ближайшей встрече лондонцев.

Канте получил травму и может пропустить матч с «Ливерпулем»

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