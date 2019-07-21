Футбол

Канте покинул сбор «Челси» в Японии из-за травмыSportbox.RU 03:13

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте покинул расположение клуба, который находится на предсезонном сборе в Японии. Сообщается, что футболист вернулся в Великобританию, чтобы продолжить реабилитацию после травмы колена, которую он получил в конце прошлого сезона.
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Канте из-за травмы покинул сбор «Челси» в Японии

Sport24.ru02:41

Канте из-за травмы покинул предсезонные сборы «Челси»

ProstoProSport03:57

Канте покинул сбор «Челси» в Японии из-за травмы

Sportbox.RU03:13

Канте покинул сборы «Челси»

Bookmaker-ratings.ru03:25

Канте покинул сбор «Челси» в Японии из-за травмы

Евро-футбол.ру03:16

Канте уехал со сборов «Челси» в Японии по состоянию здоровья

Газета.Ru03:32

Канте покинул предсезонные сборы «Челси» в Японии из-за травмы колена

Чемпионат03:00
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
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