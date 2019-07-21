Футбол
Канте покинул сбор «Челси» в Японии из-за травмыSportbox.RU 03:13
Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте покинул расположение клуба, который находится на предсезонном сборе в Японии. Сообщается, что футболист вернулся в Великобританию, чтобы продолжить реабилитацию после травмы колена, которую он получил в конце прошлого сезона.
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