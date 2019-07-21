Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте покинул расположение клуба, который находится на предсезонном сборе в Японии. Сообщается, что футболист вернулся в Великобританию, чтобы продолжить реабилитацию после травмы колена, которую он получил в конце прошлого сезона.

Происшествия Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.

Политика На Украине начались досрочные парламентские выборы На Украине начались досрочные выборы в Верховную раду.

Футбол В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.

Политика Иран заявил о готовности к любым сценариям после задержания танкера Танкер Stena Impero, следовавший под флагом Британии, был задержан в Ормузском проливе 19 июля.

Происшествия На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Темрюкском районе Краснодарского края.

Религия Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери Традиционно 21 июля православные верующие отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.

Общество В МЧС назвали общую площадь лесных пожаров в Иркутской области В МЧС рассказали, какова общая площадь лесных пожаров в Иркутской области в настоящий момент.

Кино Махершала Али сыграет Блэйда в фильмах Marvel Стоит отметить, что "Блэйд" и его продолжения выходили в прокат в Северной Америке с рейтингом R.Сам Снайпс неоднократно подчеркивал, что готов продолжить играть охотника на вампиров, если на то будет воля зрителей и руководства Marvel.

Происшествия Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.

Общество Зампреда правительства Сахалина уволили из-за драки в кафе Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный отправлен в отставку, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы региона.

Политика Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook Суды в прошлом уже не раз отклоняли похожие иски к Facebook о свободе слова, уточнила судья.

Политика Зеленский назвал условие восстановления диалога с Россией Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, которое будет способствовать нормализации отношений с Россией.

Единоборства Пакьяо завоевал чемпионский титул WBA Super в бою с Турманом Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил по очкам американца Кита Турмана и завоевал чемпионский титул WBA Super в полусреднем весе.

Технологии ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.

Авто УАЗ рассказал о заливщике швов на базе «Головастика» На территории СССР был создан такой автомобиль. Этим транспортным средством стал заливщик швов ДС-67А.

Общество British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.

Наука Названа главная причина ранней смерти женщин с диабетом По словам специалистов, диабет оказался связан не только с высоким риском сердечной недостаточности у женщин, но и с преждевременной смертью.

Шоу-бизнес Сын Рудковской и Плющенко попал в больницу после тренировки Недавно Сашу доставили в больницу. По словам Яны Рудковской, Гном Гномыч упал на льду после сложного прыжка.

Здоровье Восьмилетняя амурчанка Александра Болотина прошла лечение в Корее Восьмилетняя амурчанка Александра Болотина отправилась в корейскую клинику и прошла химиотерапию.

Происшествия В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.