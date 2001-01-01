Футбол
Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси»
Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси»Чемпионат10:08
По данным источника, английский клуб предлагает французу пятилетнее соглашение с зарплатой порядка € 17 млн в год. Если контракт будет подписан, то Канте станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси».
Чемпионат10:08
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Футбол
Россия сыграет в белой форме в матче Лиги Наций против Швеции
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Головин заявил, что ему хочется равняться на тренера «Монако» Анри
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Футбол
Football Leaks: Васильев получал 10% с каждой продажи игроков «Монако»
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев имеет пункт в контракте с клубом, по которому он получает 10% от продажи игроков.
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Футбол
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Футбол
Левандовски и Роббен занимаются по индивидуальной программе
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Футбол
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Футбол
Линекер изменил свою фразу о том, что в футболе всегда побеждают немцы
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Футбол
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Футбол
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Футбол
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Футбол
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Футбол
Российский бизнесмен Александр Гринберг продал испанский ФК «Марбелья»
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Футбол
Рабьо летом покинет «ПСЖ» и хочет перейти в «Барселону»
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Карраско на тренировке сломал нос одноклубнику
Полузащитник "Далянь Ифан" Янник Карраско извинился за инцидент на тренировке команды, когда бельгиец в результате конфликта сломал нос своему одноклубнику Джину Пенгсиянгу.
Обновлено в 09:52