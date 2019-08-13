Футбол
Канте может пропустить матч за Суперкубок УЕФАSportbox.RU вчера в 11:35
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем против «Ливерпуля» в рамках Суперкубка УЕФА рассказал о травме Н’Голо Канте, о сильных сторонах соперника и шансах на победу в предстоящей встрече.
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Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие
Снайпер «Азова» подорвался в Донбассе
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
В Алма-Ате ожидают сель: подготовлены пункты эвакуации
В Алма-Ате подготовлены эвакуационные пункты, запрещен въезд в микрорайоны, на которые в ближайшее время может сойти сель, отключено электричество и газ.
Обновлено в 00:30
Политика
В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала
Киевские власти не имеют права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.
Обновлено в 00:35
Кино
Фильм «Движение вверх» установил рекорд в кинопрокате Китая
Обновлено в 00:25
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Истребитель НАТО приближался к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, чтобы идентифицировать его.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Власти раскрыли данные о жестоком обращении с детьми в регионах
Лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России в 2018 году стал Пермский край, следует из данных Министерства просвещения и Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 00:00
Теннис
Теннисистка Касаткина вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Дарья Касаткина победила чешку Барбору Стрыцову в матче первого круга турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 20:48
Футбол
Сержиу Консейсау станет топ-тренером. Об этом говорит его карьера
Консейсау не планировал становиться тренером.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Шюррле перешел в «Спартак» с одобрения жены
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле признался, что перед переходом в российский клуб из «Боруссии» советовался с женой.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии
Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Обновлено вчера в 07:36
Футбол
Де Росси забил гол в дебютном матче за «Бока Хуниорс»
Бывший игрок "Ромы" и сборной Италии Даниэле Де Росси отличился голом в дебютном матче за "Бока Хуниорс".
Обновлено вчера в 22:48
Религия
В России 14 августа отмечают Медовый спас
Обновлено в 00:48
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Общество
Владимир Шахрин о ситуации вокруг сквера и храма: «Я переоценил уровень своего авторитета в городе»
Обновлено вчера в 13:15
Здоровье
Россельхознадзор назвал возможную причину заноса АЧС в Приморье
Причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из КНР, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Обновлено вчера в 20:50
Финансы
Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро
Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено 12 августа в 12:22
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел до 693 долларов
Обновлено вчера в 03:24
Общество
В шести районах Башкирии вводится режим чрезвычайной ситуации
Согласно опубликованному на портале правовой информации РБ распоряжению от имени врио главы Башкирии Радия Хабирова, в нескольких районах республики вводится режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.
Обновлено вчера в 23:55
Финансы
Крупнейший госбанк Аргентины резко снизил курс песо
Крупнейший аргентинский государственный банк Banco Nacion снизил обменный курс национальной валюты почти на 11 процентов — доллар теперь стоит 61 песо, свидетельствуют данные учреждения.
Обновлено вчера в 10:28
Кино
Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
Суд Гонконга выписал ордер на разгон демонстрантов в аэропорту
Обновлено вчера в 21:17
Космос
Еда из воздуха: Solar Foods хотел бы предложить «Роскосмосу» свою продукцию
Финский стартап Solar Foods, производящий белок из воды, воздуха и электричества, хотел бы предложить свою продукцию "Роскосмосу", но пока это сделать сложно, рассказал РИА Новости директор и сооснователь компании Паси Вайникка.
Обновлено вчера в 20:00