Футбол
Канте может пропустить матч за Суперкубок УЕФАМатч ТВ 11:35
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем против «Ливерпуля» в рамках Суперкубка УЕФА рассказал о травме Н’Голо Канте, о сильных сторонах соперника и шансах на победу в предстоящей встрече.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
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Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
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Общество
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Как «Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов
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Обновлено в 17:18
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Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак не считает себя разлучницей
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Обновлено в 19:13
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В сеть утёк стильный постер Need for Speed: Heat
До анонса новой Need for Speed остаются считанные часы, однако свежие утечки всё продолжают появляться: вслед за парой кадров и логотипом из грядущего трейлера на форуме ЕА нашли полноценный постер гонки.
Обновлено в 18:21
Происшествия
В Туапсинском районе Кубани горит лес: рядом – две базы отдыха
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Политика
Крым заявил о законном праве на поставку воды из Днепра
Крымский полуостров имеет законное и полное право на получение воды украинского Днепра, поскольку исток реки располагается на территории России.
Обновлено вчера в 15:37
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Украинская военная разведка описала четыре сценария нападения России
Главное управление разведки Минобороны Украины описало несколько возможных сценариев агрессии России в ближайшие годы, пишет «Радио Свобода» со ссылкой на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина.
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Создание режимного морского района вокруг Крыма, уверен Щипцов, позволит «минимизировать риски» для украинских моряков и «снять с Украины ответственность за любые аварийные события».
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Общество
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В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
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Армия и оружие
Снайпер «Азова» подорвался в Донбассе
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Лунин перешел из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды
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