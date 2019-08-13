Футбол
Канте может пропустить матч за Суперкубок УЕФАМатч ТВ 11:35
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем против «Ливерпуля» в рамках Суперкубка УЕФА рассказал о травме Н’Голо Канте, о сильных сторонах соперника и шансах на победу в предстоящей встрече.
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