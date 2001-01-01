Канте может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»Чемпионат вчера в 14:45

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может не сыграть в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

Канте может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»

Наука В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».

Политика Песков пошутил, что Путин работает вместо сна Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.

Политика Путин упростил получение российских паспортов для жителей Донбасса Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.

Религия Благодатный огонь доставят в Северную Осетию Напомним, в Северную Осетию огонь прямым рейсом из Тель-Авива привезут уже в четвертый раз.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.

Политика В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.

Происшествия Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

Политика «Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе» Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Политика Путин назвал первоочередную тему возможных переговоров с Зеленским Президент РФ Владимир Путин отметил, что первоочередной темой его возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским станет вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.

Наука Ученые создали первый самоуправляемый робот-хирург Сотрудники Бостонского детского госпиталя создали самоуправляемый робот-хирург.

Экономика ЕЦБ прекратил выпуск купюры номиналом 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) не будет печатать купюры номиналом 500 евро, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Футбол «Интер» и «Рома» интересуются форвардом «Вердера» Крузе Согласно информации источника, 31-летний немец попал в сферу интересов таких итальянских клубов как миланский «Интер» и «Рома».

Общество В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.

Происшествия В ДТП в Крыму погибли пять человек Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.

Политика Путин назвал беспределом приговор Бутиной Российский лидер Владимир Путин поддержал оценку, которую дали в Министерстве иностранных дел России наказанию, вынесенному американским судом россиянке Марии Бутиной, обвиняемой в шпионаже на территории Соединенных Штатов.

Политика Путин назвал страшилками слова о расходах России на паспорта для Донбасса Президент РФ Владимир Путин прокомментировал звучащие опасения по поводу того, что Россия якобы может потратить сто миллиардов рублей на предоставление гражданства жителям Донбасса.

Политика Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.

Политика Песков прокомментировал предложение Трампа по ядерному разоружению Напомним, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал идею президента США Дональда Трампа о необходимости уничтожения ядерного оружия.