Футбол
Канте может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»Чемпионат вчера в 14:45
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может не сыграть в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
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Обновлено вчера в 21:03
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Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
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Путин упростил получение российских паспортов для жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.
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Происшествия
Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим
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Благодатный огонь доставят в Северную Осетию
Напомним, в Северную Осетию огонь прямым рейсом из Тель-Авива привезут уже в четвертый раз.
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Музыка
Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения
По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:09
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
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Появились снимки астероида Рюгу после взрыва бомбы
Обновлено вчера в 04:17
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Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
Обновлено вчера в 06:20
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ЦСКА выиграл серию у «Басконии» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
Обновлено вчера в 16:32
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков
Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 01:01
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Транспорт
Строительство БКЛ московского метро завершено наполовину
Обновлено в 03:43
Политика
Путин назвал первоочередную тему возможных переговоров с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин отметил, что первоочередной темой его возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским станет вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 05:28
Наука
Ученые создали первый самоуправляемый робот-хирург
Сотрудники Бостонского детского госпиталя создали самоуправляемый робот-хирург.
Обновлено вчера в 07:10
Экономика
ЕЦБ прекратил выпуск купюры номиналом 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не будет печатать купюры номиналом 500 евро, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 15:57
Футбол
«Интер» и «Рома» интересуются форвардом «Вердера» Крузе
Согласно информации источника, 31-летний немец попал в сферу интересов таких итальянских клубов как миланский «Интер» и «Рома».
Обновлено в 05:07
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Политика
Путин назвал беспределом приговор Бутиной
Российский лидер Владимир Путин поддержал оценку, которую дали в Министерстве иностранных дел России наказанию, вынесенному американским судом россиянке Марии Бутиной, обвиняемой в шпионаже на территории Соединенных Штатов.
Обновлено в 05:09
Политика
Путин назвал страшилками слова о расходах России на паспорта для Донбасса
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал звучащие опасения по поводу того, что Россия якобы может потратить сто миллиардов рублей на предоставление гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 04:33
Политика
Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины
Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено 25 апреля в 07:54
Политика
Песков прокомментировал предложение Трампа по ядерному разоружению
Напомним, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал идею президента США Дональда Трампа о необходимости уничтожения ядерного оружия.
Обновлено в 02:45
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими
Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
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