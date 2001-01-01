Футбол

Канте может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»Чемпионат вчера в 14:45

Манчестер Юнайтед — Челси
завтра
в 11:30
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может не сыграть в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».
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Канте может пропустить матч с «МЮ»

Матч ТВ02:49

Канте может пропустить матч с «МЮ»

Sportbox.RU02:49

Канте может не сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.ру02:29

Канте может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»

Чемпионатвчера в 14:45

Канте может пропустить матч с МЮ

Soccer.ruвчера в 13:07
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:58, Ашберн
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