Футбол
Канте из-за травмы покинул предсезонные сборы «Челси»ProstoProSport 03:57
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте был вынужден покинуть расположение клуба на сборах в Японии. 28-летний француз вылетел в Великобританию, где будет проходить восстановление после травмы колена, полученной в конце прошлого сезона, сообщает пресс-служба клуба.
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