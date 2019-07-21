Футбол

Канте из-за травмы покинул предсезонные сборы «Челси»ProstoProSport 03:57

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте был вынужден покинуть расположение клуба на сборах в Японии. 28-летний француз вылетел в Великобританию, где будет проходить восстановление после травмы колена, полученной в конце прошлого сезона, сообщает пресс-служба клуба.
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Канте из-за травмы покинул сбор «Челси» в Японии

Sport24.ru02:41

Канте из-за травмы покинул сбор «Челси» в Японии

Sports.ru05:28

Канте покинул сбор «Челси» в Японии из-за травмы

Sportbox.RU03:13

Канте уехал со сборов «Челси» в Японии по состоянию здоровья

Газета.Ru03:32

Канте покинул сбор «Челси» в Японии из-за травмы

Евро-футбол.ру03:16

Канте покинул сбор «Челси» по состоянию здоровья

ТАСС05:12

Канте покинул предсезонные сборы «Челси» в Японии из-за травмы колена

Чемпионат03:00
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 07:57, Вашингтон
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