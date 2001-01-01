Футбол

Канте: «„Челси“ не является фаворитом Лиги Европы»Soccer.ru 07:54

Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что его команда не является фаворитом на победу в Лиге Европы.
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Н’Голо Канте: «„Челси“ не фаворит на победу в Лиге Европы, но было бы здорово оказаться в финале»

Матч ТВ16:19

Канте: «„Челси“ не является фаворитом Лиги Европы»

Soccer.ru07:54

Канте: этот сезон станет прекрасным для «Челси», если мы выиграем Лигу Европы

Чемпионат12:14

Канте: «Мы не будем фаворитами в полуфинале Лиги Европы»

Бомбардир.ру12:03

Н’Голо Канте: «„Челси“ не фаворит на победу в Лиге Европы, но было бы здорово оказаться в финале»

Sportbox.RU16:19
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Здоровье

Топ-5 обезболивающих упражнений посоветовали волгоградцам

«Волгоградская правда.ру» подобрала несколько физических упражнений, которые помогут снять боль и расслабить мышцы.
Обновлено в 13:26
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Происшествия

Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами

По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 03:22
Политика

Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко

Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве со своим оппонентом по выборам Петром Порошенко заявил, что является результатом его ошибок.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Десятки домов сгорели в Забайкалье

В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Футбол

Ванда Нара: «Икарди останется в „Интере“»

Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила о том, что аргентинец продолжит выступать за миланский клуб в следующем сезоне.
Обновлено в 12:14
Авто

Составлен рейтинг самых популярных хэтчбеков с пробегом в РФ

Обновлено вчера в 08:51
Общество

Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова

Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии. Пост на эту тему она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.
Обновлено в 13:49
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске

Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка

Обновлено в 03:28
Космос

Астероид размером с дом приблизился к Земле

Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено в 10:21
Политика

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

Ведущая Общественного телевидения предупредила украинского лидера Петр Порошенко о возможном теракте. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:37
Энергетика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.
Обновлено в 14:31
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Обновлено в 15:49
Политика

Пушков прокомментировал возможный коллапс на Украине без нефти из РФ

Напомним, в четверг, 18 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о прекращении экспорта нефти на Украину.
Обновлено в 04:03
Театры

Александр Беглов поздравил театр марионеток Деммени со 100-летием

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив театра со знаменательной датой.
Обновлено в 15:48
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

Обновлено в 14:56
Политика

Путин встретится с президентом Эстонии

Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено 17 апреля в 08:59
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Экономика

«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Музыка

Конкурс «Московская весна а cappella» состоится на 51 площадке

Международный фестиваль и конкурс исполнителей «Московская весна a cappella» пройдет в городе с 1 по 12 мая.
Обновлено в 00:28
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности

В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Футбол

«ПСЖ» сыграет с «Монако» в футболках с изображением Нотр-Дама

В ближайшем матче чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет против «Монако» в специальных футболках с изображением собора Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 15:12
Футбол

Подмосковные «Химки» разгромили дома «Краснодар-2»

«Химки» набрали 42 очка в ФНЛ и расположились следом за сегодняшним соперником — сообщает «Евро-футбол.ру».
Обновлено в 15:01
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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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