Футбол
Канте: «„Челси“ не является фаворитом Лиги Европы»Soccer.ru 07:54
Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что его команда не является фаворитом на победу в Лиге Европы.
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Здоровье
Топ-5 обезболивающих упражнений посоветовали волгоградцам
«Волгоградская правда.ру» подобрала несколько физических упражнений, которые помогут снять боль и расслабить мышцы.
Обновлено в 13:26
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Происшествия
Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами
По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 03:22
Политика
Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко
Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве со своим оппонентом по выборам Петром Порошенко заявил, что является результатом его ошибок.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Десятки домов сгорели в Забайкалье
В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Футбол
Ванда Нара: «Икарди останется в „Интере“»
Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила о том, что аргентинец продолжит выступать за миланский клуб в следующем сезоне.
Обновлено в 12:14
Авто
Составлен рейтинг самых популярных хэтчбеков с пробегом в РФ
Обновлено вчера в 08:51
Общество
Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии. Пост на эту тему она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.
Обновлено в 13:49
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка
Обновлено в 03:28
Космос
Астероид размером с дом приблизился к Земле
Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено в 10:21
Политика
Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте
Ведущая Общественного телевидения предупредила украинского лидера Петр Порошенко о возможном теракте. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:37
Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти
Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.
Обновлено в 14:31
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Обновлено в 15:49
Политика
Пушков прокомментировал возможный коллапс на Украине без нефти из РФ
Напомним, в четверг, 18 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о прекращении экспорта нефти на Украину.
Обновлено в 04:03
Театры
Александр Беглов поздравил театр марионеток Деммени со 100-летием
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив театра со знаменательной датой.
Обновлено в 15:48
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии
Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено 17 апреля в 08:59
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Экономика
«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Музыка
Конкурс «Московская весна а cappella» состоится на 51 площадке
Международный фестиваль и конкурс исполнителей «Московская весна a cappella» пройдет в городе с 1 по 12 мая.
Обновлено в 00:28
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности
В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Футбол
«ПСЖ» сыграет с «Монако» в футболках с изображением Нотр-Дама
В ближайшем матче чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет против «Монако» в специальных футболках с изображением собора Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 15:12
Футбол
Подмосковные «Химки» разгромили дома «Краснодар-2»
«Химки» набрали 42 очка в ФНЛ и расположились следом за сегодняшним соперником — сообщает «Евро-футбол.ру».
Обновлено в 15:01