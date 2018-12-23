Политика

Каноническая УПЦ заявила о готовящейся властями Украины провокации
РЕН ТВ
01:32

Сельские советы Винницкой области Украины сообщили, что получили звонки с требованием надавить на сельских священников канонической УПЦ, а также организовать провокации около храмов и агитировать местных жителей к переходу в "новую церковь".
РЕН ТВ01:32

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УПЦ заявила о подготовке провокаций властями Украины

Газета.Ru11:07

УПЦ сообщила о подготовке провокаций киевскими властями

Народные новости02:49

Каноническая УПЦ заявила о готовящейся властями Украины провокации

РЕН ТВ01:32

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В УПЦ рассказали о подготовке провокаций украинскими радикалами против прихожан

ФАНвчера в 19:19

В УПЦ МП опасаются провокаций в отношении прихожан в Винницкой области

RT на русскомвчера в 16:00

Каноническая УПЦ опасается провокаций в отношении ее верующих в Винницкой области

ТАССвчера в 15:22
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Макрон выразил сожаление о выводе войск США из Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии вызывает у него "глубокое сожаление".
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Некоторые вопросы на пресс-конференции президента России Владимира Путина были жалобами граждан, содержавшими клевету.
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Порошенко назвал резолюции ООН по Крыму «четким сигналом» для России

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Илон Маск назвал безупречной конструкцию российского двигателя РД-180

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Эрдоган обвинил Нетаньяху в государственном терроризме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко ответил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, который на днях назвал турецкого лидера "оккупантом Северного Кипра, чья армия убивает женщин и детей в курдских поселениях как в Турции, так и за ее пределами".
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В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
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Медведев выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с цунами

"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного цунами на побережье Зондского пролива, вызванного извержением вулкана Кракатау", - сказано в телеграмме, направленной президенту Индонезии.
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Главу «новой церкви» Украины разыграли по телефону

Обновлено в 05:53
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Частичное закрытие правительства США может продлиться больше недели

«Очень вероятно, что закрытие продлится до 28 декабря и дальше, на время начала работы нового состава Конгресса»,— заявил господин Малвейни.
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Путин реорганизовал кремлевское управление

Кремлевское управление по обеспечению конституционных прав граждан получит новые функции - такой указ подписал президент.
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В США испытали две «царь-бомбы»

В Сети появилось видео с испытаниями двух сверхмощных «царь-бомб» GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
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Журналистка пристыдила Порошенко за гуляния в элитном ресторане

Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила Петра Порошенко за обед в элитном ресторане на фоне бедственного положения в стране.
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Уайтхолл: «Аль-Каида» планирует новые атаки против самолетов

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