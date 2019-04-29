Каннаваро ушел с поста главного тренера сборной Китая по футболуТАСС 05:18

Итальянец Фабио Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой Instagram Каннаваро. 45-летний специалист, который также возглавляет клуб "Гуанчжоу Эвергранд", стал главным тренером сборной Китая 15 марта.

Каннаваро ушел с поста главного тренера сборной Китая по футболу

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