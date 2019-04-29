Футбол
Каннаваро ушел с поста главного тренера сборной Китая по футболуТАСС 05:18
Итальянец Фабио Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой Instagram Каннаваро. 45-летний специалист, который также возглавляет клуб "Гуанчжоу Эвергранд", стал главным тренером сборной Китая 15 марта.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:44, Ашберн
Происшествия
В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста
Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Происшествия
При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей
При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 06:21
Политика
Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на выборах
Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на своих выборах на Украине.
Обновлено вчера в 05:11
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону
Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Политика
На Украине рассказали, кто получит российские паспорта первыми
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука поделился в эфире канала «Обозреватель» данными о том, кто из жителей Донбасса получит российские паспорта в первую очередь.
Обновлено в 05:21
Общество
Уральскую сироту поселили в квартире без окон и пола
Девушку снова поставили на учет для предоставления квартиры, пригодной для проживания, пишет информационное агентство Нижнего Тагила "Все новости".
Обновлено в 06:35
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельник
Доллар США и евро немного укрепляются на Московской бирже в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне продолжающей дешеветь нефти, которая сильно упала в пятницу.
Обновлено в 03:29
Футбол
Орлов оценил работу тренеров «Зенита» на пять с плюсом
Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победе петербургского «Зенита» в матче с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 26 тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 06:35
Футбол
«Реал» впервые за 22 года проиграл «Райо Вальекано» в Примере
В рамках 35-го тура Примеры «Реал» в гостях уступил «Райо Вальекано» со счетом 0:1. В чемпионате Испании сливочные не проигрывали этому сопернику с февраля 1997 года.
Обновлено в 01:26
Авто
Opel начал поиск дилеров для работы в России
Группа PSA объявила о поиске потенциальных партнеров, которые займутся продажами автомобилей марки Opel на территории России, а также сервисным и гарантийным обслуживанием и продажей запчастей.
Обновлено в 06:14
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»
Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки
По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.
Обновлено в 07:09
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»
Встреча команд «Урал» и «Уфа» состоялась в столице Башкирии 28 апреля и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. По данным портала Е1.ru, после выезда автобуса с болельщиками «Урала» из Уфы несколько автомобилей заблокировали ему проезд.
Обновлено в 07:22
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Путин вручил медали Героям Труда
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Космос
Самый большой летательный аппарат в мире станет электрическим
Инженеры проекта E-HAV1 должны будут создать электрическую силовую установку на 500 кВт, которая заменит передние двигатели внутреннего сгорания дирижабля и станут первым шагом к превращению самого большого летательного аппарата в полностью электрическую модель.
Обновлено в 05:07
Футбол
Понять и простить: Луческу покаялся за свои слова о Лобановском
Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Мирача Луческу принес извинения за критику в адрес Валерия Лобановского.
Обновлено в 05:23
Политика
Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Экран OnePlus 7 Pro получил высшую оценку от DisplayMate
Предстоящему OnePlus 7 Pro был присвоен рейтинг «A + Top Tier Display Rating» от независимой исследовательской лаборатории DisplayMate.
Обновлено в 03:39