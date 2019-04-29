Футбол

Каннаваро ушел с поста главного тренера сборной Китая по футболуТАСС 05:18

Итальянец Фабио Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой Instagram Каннаваро. 45-летний специалист, который также возглавляет клуб "Гуанчжоу Эвергранд", стал главным тренером сборной Китая 15 марта.
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Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая после двух матчей

Sport24.ru01:51

Каннаваро ушел с поста главного тренера Китая после двух матчей

Спорт-Экспресс02:15

Каннаваро объявил об уходе с поста наставника сборной Китая

Чемпионат02:09

Каннаваро объявил об уходе из сборной Китая

Советский спорт02:02

Каннаваро покинул пост исполняющего обязанности тренера сборной Китая

РИА Новости02:44

Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая

Sportbox.RUвчера в 22:33

Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая

Матч ТВвчера в 22:33
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Происшествия

В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста

Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Происшествия

При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей

При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 06:21
Политика

Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на выборах

Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на своих выборах на Украине.
Обновлено вчера в 05:11
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону

Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Политика

На Украине рассказали, кто получит российские паспорта первыми

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука поделился в эфире канала «Обозреватель» данными о том, кто из жителей Донбасса получит российские паспорта в первую очередь.
Обновлено в 05:21
Общество

Уральскую сироту поселили в квартире без окон и пола

Девушку снова поставили на учет для предоставления квартиры, пригодной для проживания, пишет информационное агентство Нижнего Тагила "Все новости".
Обновлено в 06:35
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Финансы

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Доллар США и евро немного укрепляются на Московской бирже в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне продолжающей дешеветь нефти, которая сильно упала в пятницу.
Обновлено в 03:29
Футбол

Орлов оценил работу тренеров «Зенита» на пять с плюсом

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победе петербургского «Зенита» в матче с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 26 тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 06:35
Футбол

«Реал» впервые за 22 года проиграл «Райо Вальекано» в Примере

В рамках 35-го тура Примеры «Реал» в гостях уступил «Райо Вальекано» со счетом 0:1. В чемпионате Испании сливочные не проигрывали этому сопернику с февраля 1997 года.
Обновлено в 01:26
Авто

Opel начал поиск дилеров для работы в России

Группа PSA объявила о поиске потенциальных партнеров, которые займутся продажами автомобилей марки Opel на территории России, а также сервисным и гарантийным обслуживанием и продажей запчастей.
Обновлено в 06:14
Музыка

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»

Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки

По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.
Обновлено в 07:09
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Обновлено в 04:34
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к 4 годам колонии за растрату

Обновлено в 06:19
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»

Встреча команд «Урал» и «Уфа» состоялась в столице Башкирии 28 апреля и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. По данным портала Е1.ru, после выезда автобуса с болельщиками «Урала» из Уфы несколько автомобилей заблокировали ему проезд.
Обновлено в 07:22
Кино

Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»

Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

Путин вручил медали Героям Труда

Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Космос

Самый большой летательный аппарат в мире станет электрическим

Инженеры проекта E-HAV1 должны будут создать электрическую силовую установку на 500 кВт, которая заменит передние двигатели внутреннего сгорания дирижабля и станут первым шагом к превращению самого большого летательного аппарата в полностью электрическую модель.
Обновлено в 05:07
Футбол

Понять и простить: Луческу покаялся за свои слова о Лобановском

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Мирача Луческу принес извинения за критику в адрес Валерия Лобановского.
Обновлено в 05:23
Политика

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля

Обновлено в 06:10
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Экран OnePlus 7 Pro получил высшую оценку от DisplayMate

Предстоящему OnePlus 7 Pro был присвоен рейтинг «A + Top Tier Display Rating» от независимой исследовательской лаборатории DisplayMate.
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Фабио Каннаваро
Итальянский футболист
Итальянский футболист и тренер. На чемпионате мира 2006 был капитаном сборной Италии. Чемпион мира 2006 года. Лучший футболист мира 2006 года. Ныне - главный тренер китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» и сборной Китая. Старший брат Паоло Каннаваро.
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