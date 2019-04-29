Футбол
Каннаваро объявил об уходе с поста наставника сборной КитаяЧемпионат 02:09
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро в социальной сети объявил о том, что решил уйти с поста главного тренера сборной Китая. При нём китайская команда сыграла два матча, в которых проиграла сборным Таиланда и Узбекистана.
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Отель Pullman в центре Парижа эвакуирован в результате пожара, пострадали два человека, сообщает телеканал BFMTV.
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Авто
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Режиссер Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»
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Ларри Кинг пережил остановку сердца
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Общество
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
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Кино
Вышел тизер четвёртой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Тизер четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» опубликовала компания HBO.
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Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
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Олег Кононов: Готов строить новую команду в «Спартаке»
На скользкие вопросы отвечать не хочу.
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Общество
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По подсчётам «Лаборатории Касперского» сегодня в мире несколько десятков тысяч хакеров, пишут «Известия».
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Политика
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Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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