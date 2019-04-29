Футбол

Каннаваро объявил об уходе с поста наставника сборной КитаяЧемпионат 02:09

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро в социальной сети объявил о том, что решил уйти с поста главного тренера сборной Китая. При нём китайская команда сыграла два матча, в которых проиграла сборным Таиланда и Узбекистана.
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Фабио Каннаваро
Итальянский футболист
Итальянский футболист и тренер. На чемпионате мира 2006 был капитаном сборной Италии. Чемпион мира 2006 года. Лучший футболист мира 2006 года. Ныне - главный тренер китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» и сборной Китая. Старший брат Паоло Каннаваро.
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