Футбол

Каннаваро покинул пост главного тренера сборной КитаяМатч ТВ вчера в 22:33

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро объявил о решении покинуть пост главного тренера сборной Китая. При итальянском специалисте китайская национальная команда провела лишь два матча, в которых проиграла сборным Таиланда и Узбекистана.
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Фабио Каннаваро
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