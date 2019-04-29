Футбол
Каннаваро покинул пост главного тренера сборной КитаяМатч ТВ вчера в 22:33
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро объявил о решении покинуть пост главного тренера сборной Китая. При итальянском специалисте китайская национальная команда провела лишь два матча, в которых проиграла сборным Таиланда и Узбекистана.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:14, Ашберн
Финансы
Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%
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Обновлено в 01:18
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Обновлено вчера в 23:23
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
По словам пресс-секретаря артистки, Микелла мечтала участвовать в проекте "Голос" с пяти лет.
Обновлено вчера в 22:36
Транспорт
В ГИБДД придумали, как собирать с водителей больше штрафов
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Обновлено вчера в 01:31
Происшествия
На Урале из-за снегопада на трассе застрял автобус со школьниками
На дороге застрял автобус с первоклассниками из Екатеринбурга, сообщает "Типичный Екатеринбург" со ссылкой на Е1.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
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Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
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Кино
Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод
Пользователи соцсетей раскритиковали третий эпизод сериала «Игра престолов» и пожаловались на слишком темное изображение.
Обновлено в 03:10
Экономика
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.
Обновлено в 02:04
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
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Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
В Туве на военном полигоне подорвался ребёнок
На военном полигоне на снаряде подорвался ребёнок. В пресс-службе республиканского правительства эту информацию ИА REGNUM подтвердили.
Обновлено в 00:41
Общество
«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне
Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Долги супруга, предательство и угрозы бандитов: почему Лариса Удовиченко больше не хочет замуж
Актриса не хочет лишних вопросов о личной жизни.
Обновлено в 00:30
Политика
Британия собирается ввести новые ограничения против России и Китая
Членов Палаты лордов хотят заставить отчитываться о своих активах, которые связаны с Россией и Китаем.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
На Шри-Ланке запретили закрывать лица
На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.
Обновлено в 02:48
Недвижимость
В России подорожало съемное жилье
Цены на аренду жилья в России продолжают расти, спрос на съемные квартиры остается стабильным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Авито Недвижимость».
Обновлено вчера в 09:25
Общество
За сутки в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков
Обновлено в 02:29
Происшествия
Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии
Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
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Стрельба произошла у церкви в Балтиморе
В американском городе Балтимор в результате стрельбы у церкви погиб один человек. Об этом сообщает The Baltimor Sun.
Обновлено вчера в 18:51
Гаджеты
Оператор Tele2 впервые в РФ предложил пользователям перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 впервые в России предложил пользователям технологию eSIM (embedded Sim, встроенная сим-карта), сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Транспорт
В московском метро в пятницу закроют две станции красной ветки
Станции "Румянцево" и "Саларьево" московского метрополитена закроют в пятницу, 3 мая, для продления Сокольнической линии, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Обновлено в 01:40
Общество
В Москве к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С
Синоптики прогнозируют, что к концу первых майских праздников в Москве потеплеет до +20 °С. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:45
Экономика
«Ведомости» узнали о лимите на отправку денег в Киргизию и Казахстан
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Обновлено в 02:25
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Космос
Атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году
Исследователи, ввиду всех указанных моделей предполагают, что атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году.
Обновлено вчера в 14:14
Баскетбол
Карри и Томпсон могут пропустить первый матч серии с «Хьюстоном»
Обновлено вчера в 02:15
Футбол
Гаттузо продолжит тренировать «Милан»
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Авто
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Покупку нового автомобиля за 500 тысяч рублей могут позволить себе наибольшее число жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, лишь небольшой процент населения имеет такие возможности в Ингушетии, Чечне и Дагестане, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Обновлено вчера в 18:28
Общество
На майские праздники отдохнет меньше половины россиян
Только 46 процентов россиян отдохнут от работы на майские праздники.
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Происшествия
Ветер сорвал крыши с 12 домов и нескольких больниц в Башкирии
Сильный ветер сорвал крыши с 12 частных домов и нескольких больниц в Башкирии.
Обновлено вчера в 16:48