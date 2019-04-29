Футбол
Каннаваро объявил об уходе с поста наставника сборной КитаяЧемпионат 02:09
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро в социальной сети объявил о том, что решил уйти с поста главного тренера сборной Китая. При нём китайская команда сыграла два матча, в которых проиграла сборным Таиланда и Узбекистана.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о паспортах РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президентом Украины Владимира Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса в Кремле приняли во внимание.
Обновлено в 05:28
Политика
Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции
Обновлено в 04:59
Технологии
Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Норвежские рыбаки выловили белуху-шпиона из Петербурга
Обновлено в 03:04
Общество
На Свердловскую область обрушился аномальный снегопад
Обновлено в 02:48
Финансы
Биржи Европы снижаются на внутренней статистике
Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник на фоне не оправдавших прогнозов внутренних статданных, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:48
Футбол
Луческу извинился за слова о Лобановском
Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» Мирча Луческу принёс извинения за высказывания о легендарном тренере Валерии Лобановском.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви
В поселке Межевом Саткинского района сегодня загорелась деревянная церковь. В результате происшествие пострадали дети.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Чешский футболист погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Корабли ТОФ во главе с «Варягом» прибыли на учения в Китай
Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с флагманом - гвардейским ракетным крейсером "Варяг" - прибыл в Китай для участия в международном учении "Морское взаимодействие-2019".
Обновлено в 01:15
Общество
МВД потребовало доступ к врачебной тайне
В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено вчера в 05:13
Музыка
Пресс-секретарь Алсу назвала скандал вокруг ее дочери беспочвенным
Пресс-секретарь певицы Алсу добавила, что Микелла Абрамова стала получать угрозы.
Обновлено в 02:19
Общество
Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой
Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Финансы
Россия с 2013 года сократила долю доллара во внешней торговле на 12,6%
Россия с 2013 по 2018 год сократила долю расчетов в долларах во внешней торговле на 12,6%. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в то же время за годы санкций доля расчетов в евро и рублях увеличилась на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 00:56
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Футбол
«Милан» решил не увольнять Гаттузо до конца сезона
Руководство «Милана» приняло решение оставить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 05:05
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Культура
На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу
Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено 27 апреля в 05:44
Технологии
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 первым из сотовых операторов предложит абонентам попробовать eSim – интегрированные в мобильные устройства сим-карты, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено вчера в 16:44
Шоу-бизнес
Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты
Обновлено в 05:45
Происшествия
Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе
Советский суд Уфы продлил до 31 мая арест бывшему полицейскому Эдуарду Матвееву, который является фигурантом дела об изнасиловании девушки-дознавателя.
Обновлено в 04:34