Футбол

Каннаваро объявил об уходе с поста наставника сборной КитаяЧемпионат 02:09

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро в социальной сети объявил о том, что решил уйти с поста главного тренера сборной Китая. При нём китайская команда сыграла два матча, в которых проиграла сборным Таиланда и Узбекистана.
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Каннаваро покинул пост исполняющего обязанности тренера сборной Китая

РИА Новости02:44

Каннаваро ушел с поста главного тренера Китая после двух матчей

Спорт-Экспресс02:15

Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая

Матч ТВвчера в 22:33

Каннаваро объявил об уходе из сборной Китая

Советский спорт02:02

Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая после двух матчей

Sport24.ru01:51

Каннаваро объявил об уходе с поста наставника сборной Китая

Чемпионат02:09

Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая

Sportbox.RUвчера в 22:33
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Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о паспортах РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президентом Украины Владимира Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса в Кремле приняли во внимание.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Суд вынес приговор в отношении отца полковника Захарченко

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Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Обновлено в 04:59
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
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Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
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Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
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Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
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Норвежские рыбаки выловили белуху-шпиона из Петербурга

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На Свердловскую область обрушился аномальный снегопад

Обновлено в 02:48
Финансы

Биржи Европы снижаются на внутренней статистике

Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник на фоне не оправдавших прогнозов внутренних статданных, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:48
Футбол

Луческу извинился за слова о Лобановском

Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» Мирча Луческу принёс извинения за высказывания о легендарном тренере Валерии Лобановском.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

В поселке Межевом Саткинского района сегодня загорелась деревянная церковь. В результате происшествие пострадали дети.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Чешский футболист погиб в ДТП после матча

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Корабли ТОФ во главе с «Варягом» прибыли на учения в Китай

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с флагманом - гвардейским ракетным крейсером "Варяг" - прибыл в Китай для участия в международном учении "Морское взаимодействие-2019".
Обновлено в 01:15
Общество

МВД потребовало доступ к врачебной тайне

В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено вчера в 05:13
Музыка

Пресс-секретарь Алсу назвала скандал вокруг ее дочери беспочвенным

Пресс-секретарь певицы Алсу добавила, что Микелла Абрамова стала получать угрозы.
Обновлено в 02:19
Общество

Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой

Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Финансы

Россия с 2013 года сократила долю доллара во внешней торговле на 12,6%

Россия с 2013 по 2018 год сократила долю расчетов в долларах во внешней торговле на 12,6%. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в то же время за годы санкций доля расчетов в евро и рублях увеличилась на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 00:56
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Футбол

«Милан» решил не увольнять Гаттузо до конца сезона

Руководство «Милана» приняло решение оставить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 05:05
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Культура

На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу

Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено 27 апреля в 05:44
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 первым из сотовых операторов предложит абонентам попробовать eSim – интегрированные в мобильные устройства сим-карты, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено вчера в 16:44
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Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты

Обновлено в 05:45
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Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Советский суд Уфы продлил до 31 мая арест бывшему полицейскому Эдуарду Матвееву, который является фигурантом дела об изнасиловании девушки-дознавателя.
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Фабио Каннаваро
Итальянский футболист
Итальянский футболист и тренер. На чемпионате мира 2006 был капитаном сборной Италии. Чемпион мира 2006 года. Лучший футболист мира 2006 года. Ныне - главный тренер китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» и сборной Китая. Старший брат Паоло Каннаваро.
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