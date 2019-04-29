Каннаваро объявил об уходе с поста наставника сборной КитаяЧемпионат 02:09

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро в социальной сети объявил о том, что решил уйти с поста главного тренера сборной Китая. При нём китайская команда сыграла два матча, в которых проиграла сборным Таиланда и Узбекистана.

Каннаваро объявил об уходе с поста наставника сборной Китая

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского о паспортах РФ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президентом Украины Владимира Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса в Кремле приняли во внимание.

Технологии Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети» «Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.

Шоу-бизнес Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".

Армия и оружие Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Финансы Биржи Европы снижаются на внутренней статистике Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник на фоне не оправдавших прогнозов внутренних статданных, свидетельствуют данные торгов.

Футбол Луческу извинился за слова о Лобановском Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» Мирча Луческу принёс извинения за высказывания о легендарном тренере Валерии Лобановском.

Происшествия В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви В поселке Межевом Саткинского района сегодня загорелась деревянная церковь. В результате происшествие пострадали дети.

Происшествия Чешский футболист погиб в ДТП после матча Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.

Армия и оружие Корабли ТОФ во главе с «Варягом» прибыли на учения в Китай Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с флагманом - гвардейским ракетным крейсером "Варяг" - прибыл в Китай для участия в международном учении "Морское взаимодействие-2019".

Общество МВД потребовало доступ к врачебной тайне В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.

Общество Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.

Происшествия Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Финансы Россия с 2013 года сократила долю доллара во внешней торговле на 12,6% Россия с 2013 по 2018 год сократила долю расчетов в долларах во внешней торговле на 12,6%. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в то же время за годы санкций доля расчетов в евро и рублях увеличилась на 26,6% и 14% соответственно.

Общество В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.

Общество Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.

Футбол «Милан» решил не увольнять Гаттузо до конца сезона Руководство «Милана» приняло решение оставить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Недвижимость ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5% ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.

Технологии Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim Tele2 первым из сотовых операторов предложит абонентам попробовать eSim – интегрированные в мобильные устройства сим-карты, рассказал «Ведомостям» представитель компании.

Происшествия В Греции телеоператора убило пиротехникой В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.