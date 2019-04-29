Футбол
Каннаваро объявил об уходе с поста главного тренера сборной КитаяREGNUM 04:10
Экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро объявил об уходе с поста главного тренера сборной Китая. Об этом он заявил в соцсети Weibo. «При всём уважении к Китаю как к великой стране, я считаю нужным объявить о своём решении отказаться от должности тренера сборной», — написал Каннаваро.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до пяти процентов годовых, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Жительница Омской области вонзила нож в горло ревнивому возлюбленному
На почве очередного приступа ревности у пары возник конфликт. В ходе ссоры женщина схватилась за нож и вонзила его в шею сожителю.
Обновлено в 03:41
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Общество
Норвежские рыбаки нашли белуху с оборудованием из Петербурга
В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с камерой GoPro. На технике заметили надпись «оборудование Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе
Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.
Обновлено вчера в 21:57
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Экономика
Девелопер «Эталон» собирается выплатить рекордные дивиденды
Совет директоров петербургской девелоперской компании "Эталон" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 0,19 доллара на акцию или GDR.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
Отца полковника Захарченко признали виновным в растрате
Обновлено в 03:29
Финансы
Россия с 2013 года сократила долю доллара во внешней торговле на 12,6%
Россия с 2013 по 2018 год сократила долю расчетов в долларах во внешней торговле на 12,6%. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в то же время за годы санкций доля расчетов в евро и рублях увеличилась на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика
Хабиров поручил усилить борьбу с долгами жителей Башкирии за газ
В понедельник на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров рассказал о своей встрече с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, которая прошла две недели назад.
Обновлено в 04:06
Экономика
Счетная палата нашла нарушения при строительстве петербургского метро
При проверке строительства новых станций Санкт-Петербургского метрополитена к чемпионату мира по футболу 2018 года аудиторы Счетной палаты (СП) РФ выявили нарушения: стоимость контракта при общем объеме 33,9 млрд рублей была завышена на 233,2 млн рублей (то есть на 0,67%).
Обновлено в 01:54
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Происшествия
Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»
Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Политика
Путин допускает упрощенную выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины
Российский лидер Владимир Путин допустил предоставление гражданам Украины российских паспортов в упрощенном порядке.
Обновлено 27 апреля в 16:42
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18
В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия.
Обновлено вчера в 21:57
Экономика
В России ограничили отправку денег в ряд стран мира
В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Священник и попадья подрались с прохожими
Обновлено в 02:52
Происшествия
Петербуржец заявил о краже у него иконы XVII века
Обновлено в 03:11
Политика
Социалисты лидируют на выборах в парламент Испании
Социалистическая рабочая партия лидирует на досрочных выборах в парламент Испании после обработки 99,16% бюллетеней, сообщается на сайте МВД страны.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Саратов попал в тройку самых бедных городов России
Саратов занял третье место в рейтинге самых бедных городов России по версии агентства ZOOM MARKET.
Обновлено в 03:11
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 03:03
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РФ
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 07:11
Здоровье
В Омске мать ребенка-аутиста борется против дискриминации сына
Владимирова рассказывает РИА Новости, что в Омске фактически нет условий для полноценного досуга с детьми-аутистами, поэтому она то и дело сталкивается с непониманием и скандалами.
Обновлено в 01:00
Общество
В лесах Забайкалья введен режим ЧС
Из-за штормового ветра и резкого потепления режим ЧС решено ввести в лесах региона, сообщает сегодня, 29 апреля, сайт краевого правительства.
Обновлено вчера в 23:22