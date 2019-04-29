Каннаваро объявил об уходе с поста главного тренера сборной КитаяREGNUM 04:10

Экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро объявил об уходе с поста главного тренера сборной Китая. Об этом он заявил в соцсети Weibo. «При всём уважении к Китаю как к великой стране, я считаю нужным объявить о своём решении отказаться от должности тренера сборной», — написал Каннаваро.

Каннаваро объявил об уходе с поста главного тренера сборной Китая

Недвижимость ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до пяти процентов годовых, следует из сообщения банка.

Происшествия Жительница Омской области вонзила нож в горло ревнивому возлюбленному На почве очередного приступа ревности у пары возник конфликт. В ходе ссоры женщина схватилась за нож и вонзила его в шею сожителю.

Технологии Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети» Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.

Общество Норвежские рыбаки нашли белуху с оборудованием из Петербурга В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с камерой GoPro. На технике заметили надпись «оборудование Санкт-Петербурга».

Происшествия Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.

Энергетика «Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом» Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».

Экономика Девелопер «Эталон» собирается выплатить рекордные дивиденды Совет директоров петербургской девелоперской компании "Эталон" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 0,19 доллара на акцию или GDR.

Финансы Россия с 2013 года сократила долю доллара во внешней торговле на 12,6% Россия с 2013 по 2018 год сократила долю расчетов в долларах во внешней торговле на 12,6%. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в то же время за годы санкций доля расчетов в евро и рублях увеличилась на 26,6% и 14% соответственно.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.

Экономика Хабиров поручил усилить борьбу с долгами жителей Башкирии за газ В понедельник на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров рассказал о своей встрече с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, которая прошла две недели назад.

Экономика Счетная палата нашла нарушения при строительстве петербургского метро При проверке строительства новых станций Санкт-Петербургского метрополитена к чемпионату мира по футболу 2018 года аудиторы Счетной палаты (СП) РФ выявили нарушения: стоимость контракта при общем объеме 33,9 млрд рублей была завышена на 233,2 млн рублей (то есть на 0,67%).

Музыка Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе» Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.

Политика Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).

Происшествия Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор» Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.

Политика Путин допускает упрощенную выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины Российский лидер Владимир Путин допустил предоставление гражданам Украины российских паспортов в упрощенном порядке.

Экономика Зарплаты намерены расти выше инфляции Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.

Происшествия В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18 В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия.

Экономика В России ограничили отправку денег в ряд стран мира В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.

Политика Социалисты лидируют на выборах в парламент Испании Социалистическая рабочая партия лидирует на досрочных выборах в парламент Испании после обработки 99,16% бюллетеней, сообщается на сайте МВД страны.

Общество Саратов попал в тройку самых бедных городов России Саратов занял третье место в рейтинге самых бедных городов России по версии агентства ZOOM MARKET.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Энергетика Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РФ Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Здоровье В Омске мать ребенка-аутиста борется против дискриминации сына Владимирова рассказывает РИА Новости, что в Омске фактически нет условий для полноценного досуга с детьми-аутистами, поэтому она то и дело сталкивается с непониманием и скандалами.