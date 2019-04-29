Футбол
Каннаваро объявил об уходе с поста главного тренера сборной КитаяREGNUM 04:10
Экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро объявил об уходе с поста главного тренера сборной Китая. Об этом он заявил в соцсети Weibo. «При всём уважении к Китаю как к великой стране, я считаю нужным объявить о своём решении отказаться от должности тренера сборной», — написал Каннаваро.
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В пятницу 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
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Власти Москвы призвали готовить здоровые шашлыки в сезон пикников
Главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова объявила о старте сезона пикников и поделилась рецептом здорового шашлыка.
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Увеличение связано с повышением общего уровня цен на товары и услуги, связанных с изготовлением подписных листов, сбором подписей избирателей, проведением предвыборной агитации.
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Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
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