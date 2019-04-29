Футбол

Каннаваро объявил об уходе с поста главного тренера сборной КитаяREGNUM 04:10

Экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро объявил об уходе с поста главного тренера сборной Китая. Об этом он заявил в соцсети Weibo. «При всём уважении к Китаю как к великой стране, я считаю нужным объявить о своём решении отказаться от должности тренера сборной», — написал Каннаваро.
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